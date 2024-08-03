https://sarabic.ae/20240803/سيناتور-أمريكي-يوضح-طريقة-ردع-إيران-1091377581.html
سيناتور أمريكي يوضح طريقة ردع إيران
سيناتور أمريكي يوضح طريقة ردع إيران
سبوتنيك عربي
أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أن أفضل طريقة لمنع التصعيد ضد إسرائيل إظهار الاستعداد للهجوم على إيران، وتهديدها. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T10:31+0000
2024-08-03T10:31+0000
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وقال غراهام على منصة "إكس": "من الجيد دائمًا لأي إدارة أمريكية أن تطمئن إسرائيل بأننا ندعمها ضد إيران ووكلائها وسنوفر لها القدرة الدفاعية اللازمة. فقد حان الوقت منذ فترة طويلة للبدء في الحديث عن الهجوم عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإيرانية ضد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم. إيران تتصرف بجنون في جميع أنحاء المنطقة".وأضاف: "يجب أن يكون لإسرائيل كل الحق ليس فقط في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الإيرانية، بل وأيضاً في ضرب النظام بقوة. إن آية الله وحاشيته لديهم مصدر واحد للدخل: مبيعات النفط والغاز".إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيرانما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".إيران: رد "حزب الله" على هجوم الضاحية الجنوبية قد يشمل أهدافا مدنية وعسكرية داخل إسرائيلو توعدت جماعة "أنصار الله" إسرائيل، مؤكدةً أنها وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
https://sarabic.ae/20240803/بولتون-الرد-الإيراني-هذه-المرة-سيكون-قويا-ومؤثرا-وقد-يسبب-خسائر-كبيرة-لإسرائيل-1091377210.html
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العالم, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
العالم, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
سيناتور أمريكي يوضح طريقة ردع إيران
أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أن أفضل طريقة لمنع التصعيد ضد إسرائيل إظهار الاستعداد للهجوم على إيران، وتهديدها.
وقال غراهام على منصة "إكس": "من الجيد دائمًا لأي إدارة أمريكية أن تطمئن إسرائيل بأننا ندعمها ضد إيران ووكلائها وسنوفر لها القدرة الدفاعية اللازمة. فقد حان الوقت منذ فترة طويلة للبدء في الحديث عن الهجوم عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإيرانية ضد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم. إيران تتصرف بجنون في جميع أنحاء المنطقة".
وأشار السيناتور قائلا: "تشريعي الأخير، هو أن الهجوم الذي تشنه حماس أو حزب الله أو الحوثيون على إسرائيل يجب اعتباره هجومًا من إيران. يتم تزويد كل هؤلاء الوكلاء بالأسلحة والأموال من قبل النظام الإيراني لنشر إرهابهم".
وأضاف: "يجب أن يكون لإسرائيل كل الحق ليس فقط في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الإيرانية، بل وأيضاً في ضرب النظام بقوة. إن آية الله وحاشيته لديهم مصدر واحد للدخل: مبيعات النفط والغاز".
وأردف بالقول: "إذا عرضت مصافيهم للخطر، فإن سلوكهم سيتغير. وأفضل طريقة لمنع التصعيد هي إظهار الاستعداد للهجوم. والآن هو الوقت المناسب".
ما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.
إيران و"حزب الله" توعدا برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي الاغتيال، حيث وعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إسرائيل بانتقام قاس وحتمي، ردا على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
و توعدت جماعة "أنصار الله" إسرائيل، مؤكدةً أنها وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.