https://sarabic.ae/20240803/إيران-رد-حزب-الله-على-هجوم-الضاحية-الجنوبية-قد-يشمل-أهدافا-مدنية-وعسكرية-داخل-إسرائيل-1091374819.html

إيران: رد "حزب الله" على هجوم الضاحية الجنوبية قد يشمل أهدافا مدنية وعسكرية داخل إسرائيل

إيران: رد "حزب الله" على هجوم الضاحية الجنوبية قد يشمل أهدافا مدنية وعسكرية داخل إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت البعثة الإيرانية الأممية، اليوم السبت، أن "حزب الله سيختار المزيد من الأهداف والعمق ولن يقتصر رده على الأهداف والأدوات العسكرية"، وذلك في رده على الهجوم... 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T07:40+0000

2024-08-03T07:40+0000

2024-08-03T07:40+0000

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وقالت الممثلية الإيرانية: "حتى اليوم، حزب الله كان يركز على الهجمات العسكرية، بمعنى أن العمليات اقتصرت على نقاط حدودية وأهداف ضحلة وعسكرية"، مشددةً على أن هجوم الكيان الصهيوني على ضواحي بيروت واستهداف مبنى سكني كان تجاوزا لهذه الحدود"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".وتعهّد نصر الله، بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

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