https://sarabic.ae/20240802/إسرائيل-تفتح-الملاجئ-في-مدن-عدة-تحسبا-لرد-إيران-1091354272.html
إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران
إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن السلطات المحلية فتحت بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك". 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T11:27+0000
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وقالت التقارير: "السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو".وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإنه وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.تجري هذه الأحداث على خلفية توقعات بأن إيران، بشكل مباشر أو بشكل مباشر، ستنفذ هجمات على إسرائيل.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240802/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-قنبلة-تم-تهريبها-إلى-مكان-إقامة-هنية-في-طهران-قبل-أشهر-تسببت-في-قتله-1091339549.html
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إسرائيل, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن السلطات المحلية فتحت بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك".
وقالت التقارير: "السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو".
وأشارت إلى أن فتح الملاجئ يأتي استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإنه وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.
تجري هذه الأحداث على خلفية توقعات بأن إيران، بشكل مباشر أو بشكل مباشر، ستنفذ هجمات على إسرائيل.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية
خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.