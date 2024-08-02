https://sarabic.ae/20240802/إسرائيل-تفتح-الملاجئ-في-مدن-عدة-تحسبا-لرد-إيران-1091354272.html

إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران

إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن السلطات المحلية فتحت بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك". 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T11:27+0000

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وقالت التقارير: "السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو".وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإنه وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.تجري هذه الأحداث على خلفية توقعات بأن إيران، بشكل مباشر أو بشكل مباشر، ستنفذ هجمات على إسرائيل.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240802/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-قنبلة-تم-تهريبها-إلى-مكان-إقامة-هنية-في-طهران-قبل-أشهر-تسببت-في-قتله-1091339549.html

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إسرائيل, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم