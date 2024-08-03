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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
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كواليس السينما
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20240803/رئيس-الحكومة-الفلسطينية-نتعرض-لعدوان-وحشي-شامل-على-الجبهات-كافة-وبخاصة-قطاع-غزة-1091381759.html
رئيس الحكومة الفلسطينية: نتعرض لعدوان وحشي شامل على الجبهات كافة وبخاصة قطاع غزة
رئيس الحكومة الفلسطينية: نتعرض لعدوان وحشي شامل على الجبهات كافة وبخاصة قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم السبت، أن "كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الحكومة عن التمسك بثوابها الوطنية والعمل على توفير الحياة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T13:13+0000
2024-08-03T13:13+0000
غزة
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وقال مصطفى، خلال مشاركته في اجتماع مجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات"، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "فلسطين تتعرض لعدوان وحشي شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، خاصة على أهلنا في قطاع غزة الحبيب"، مؤكدًا أن "الأولوية هي استمرار الجهود التي يقودها الرئيس لوقف العدوان وتحقيق وحدتنا الوطنية"، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.وأضاف مصطفى أن "الاحتلال يستهدف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، عبر الاقتحامات اليومية وآخرها اليوم في طولكرم، والتمدد الاستيطاني بشكل غير مسبوق؛ ومؤخرًا، تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، في محاولة لشطب قضية اللاجئين"، متابعًا: "تتسارع إجراءات الاحتلال في تهويد القدس وتقطيع أوصال الوطن والاستفراد والتنكيل بأسرانا البواسل، ناهيك عن قرصنة أموالنا".وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "كل هذه الإجراءات الاحتلالية لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبنا ودعم صمودهم"، مؤكدًا أن "الحكومة ستستمر من طرفها في خططها وجهودها لمعالجة الأزمات المتراكمة وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على أسس جديدة فيها الاعتماد على الذات بندا أساسيا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240722/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-وإيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-القطاع-1091028107.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الحكومة الفلسطينية: نتعرض لعدوان وحشي شامل على الجبهات كافة وبخاصة قطاع غزة

13:13 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم السبت، أن "كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الحكومة عن التمسك بثوابها الوطنية والعمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني"، بحسب قوله.
وقال مصطفى، خلال مشاركته في اجتماع مجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات"، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "فلسطين تتعرض لعدوان وحشي شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، خاصة على أهلنا في قطاع غزة الحبيب"، مؤكدًا أن "الأولوية هي استمرار الجهود التي يقودها الرئيس لوقف العدوان وتحقيق وحدتنا الوطنية"، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضاف مصطفى أن "الاحتلال يستهدف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، عبر الاقتحامات اليومية وآخرها اليوم في طولكرم، والتمدد الاستيطاني بشكل غير مسبوق؛ ومؤخرًا، تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، في محاولة لشطب قضية اللاجئين"، متابعًا: "تتسارع إجراءات الاحتلال في تهويد القدس وتقطيع أوصال الوطن والاستفراد والتنكيل بأسرانا البواسل، ناهيك عن قرصنة أموالنا".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
22 يوليو, 15:14 GMT
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "كل هذه الإجراءات الاحتلالية لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبنا ودعم صمودهم"، مؤكدًا أن "الحكومة ستستمر من طرفها في خططها وجهودها لمعالجة الأزمات المتراكمة وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على أسس جديدة فيها الاعتماد على الذات بندا أساسيا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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