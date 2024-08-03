رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن عن استعدادات لتدمير جسر القرم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يعلن-عن-استعدادات-لتدمير-جسر-القرم-1091373819.html
رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن عن استعدادات لتدمير جسر القرم
رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن عن استعدادات لتدمير جسر القرم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، مرة أخرى عن الإعداد لهجوم على جسر القرم. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T06:00+0000
2024-08-03T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:131:2881:1751_1920x0_80_0_0_72d4d91bc0f9a60a669caa2048cb503c.jpg
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإنه عندما سئل عن احتمالية نجاح الهجوم على الجسر في المستقبل، أجاب رئيس المخابرات بأن "هناك فرص".وزعمت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين كبار من مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الحكومة الأوكرانية تخطط لمهاجمة جسر القرم مرة أخرى في عام 2024.في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، انفجرت شاحنة على جسر القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في سبعة خزانات، وانهار الجانب الأيمن من الجسر جزئيًا. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي على الفور أن السلطات الأوكرانية كانت وراء الهجوم الإرهابي.ويشار إلى أن روسيا أكدت مرات كثيرة، أن جسر القرم هو منشأة مدنية بحتة، لا يستخدم للأغراض العسكرية.
https://sarabic.ae/20240624/الكرملين-الهجوم-الصاروخي-على-القرم-همجي-وندرك-من-يقف-خلفه-1090124189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:0:2529:1896_1920x0_80_0_0_bc08250c870a999297276c6e7b05c671.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن عن استعدادات لتدمير جسر القرم

06:00 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، مرة أخرى عن الإعداد لهجوم على جسر القرم.

وقال بودانوف على الهواء في الحفل التلفزيوني الوطني: "الجميع يعمل على ضربات بعيدة المدى، وعلى هذا (تدمير جسر القرم). كل هذا يتطلب، دعنا نقول، حلا شاملا. العمل جار".

وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإنه عندما سئل عن احتمالية نجاح الهجوم على الجسر في المستقبل، أجاب رئيس المخابرات بأن "هناك فرص".

وتهدد سلطات كييف بانتظام بتدمير جسر القرم. وهكذا، أعلن فلاديمير زيلينسكي، في أبريل/نيسان، عن إعداد خطة لهجوم مضاد جديد، بما في ذلك تدمير جسر القرم. وفي مايو/أيار، صنف جهاز الأمن الأوكراني الجسر باعتباره أحد "الأهداف ذات الأولوية".

وزعمت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين كبار من مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الحكومة الأوكرانية تخطط لمهاجمة جسر القرم مرة أخرى في عام 2024.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
الكرملين: الهجوم الصاروخي على القرم همجي وندرك من يقف خلفه
24 يونيو, 09:24 GMT
في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، انفجرت شاحنة على جسر القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في سبعة خزانات، وانهار الجانب الأيمن من الجسر جزئيًا. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي على الفور أن السلطات الأوكرانية كانت وراء الهجوم الإرهابي.

وفي ليلة 17 يوليو/تموز 2023، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بطائرتين دون طيار. وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب المادة "القانون الإرهابي". وأدى الانفجار إلى تدمير جزء من الطريق من الجسر، وإصابة فتاة، ومقتل والديها. وتم ترميم الجسر بالكامل وفتح حركة المرور على جميع المسارات الأربعة في 14 أكتوبر.

ويشار إلى أن روسيا أكدت مرات كثيرة، أن جسر القرم هو منشأة مدنية بحتة، لا يستخدم للأغراض العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أمريكا تعزز قواتها وترقب إسرائيلي لهجوم "غير مسبوق"05:22 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала