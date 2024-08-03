https://sarabic.ae/20240803/سياسي-فرنسي-يكشف-سبب-تغيير-زيلينسكي-لنهجه-في-الحوار-مع-روسيا-1091391724.html
سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا
سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن فلاديمير زيلينسكي، يضطر إلى تغيير نهجه فيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا و"التنازل عن الأراضي" بسبب استياء... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T19:33+0000
2024-08-03T19:33+0000
2024-08-03T19:33+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "يضطر زيلينسكي إلى التراجع الكامل في مواجهة السخط الشعبي الأوكراني والإخفاقات على الجبهة، وهو الآن يريد أن تشارك روسيا في قمم السلام".وكان زيلينسكي، قد تحدث هذا الأسبوع، في مقابلة مع صحيفة "موند" الفرنسية، عن إمكانية بدء المفاوضات مع روسيا دون "شرط إعادة الأراضي"، وذكر أيضًا أن "القضية الإقليمية معقدة للغاية ويجب أن يقررها شعب أوكرانيا في استفتاء".وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة لبدء المفاوضات، وقد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/حزيران الماضي، مبادرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، بحيث توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا
أفاد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن فلاديمير زيلينسكي، يضطر إلى تغيير نهجه فيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا و"التنازل عن الأراضي" بسبب استياء الأوكرانيين والإخفاقات على الجبهة.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "يضطر زيلينسكي إلى التراجع الكامل في مواجهة السخط الشعبي الأوكراني والإخفاقات على الجبهة، وهو الآن يريد أن تشارك روسيا في قمم السلام".
وتابع: "التنازل عن الأراضي لم يعد من المحرمات بالنسبة له، لقد أصبح ممكنا! لقد أدرك أن الأسلحة الغربية ستصل بشكل أقل فأقل، وأن كل شيء قد انتهى".
وكان زيلينسكي، قد تحدث هذا الأسبوع، في مقابلة مع صحيفة "موند" الفرنسية، عن إمكانية بدء المفاوضات مع روسيا دون "شرط إعادة الأراضي"، وذكر أيضًا أن "القضية الإقليمية معقدة للغاية ويجب أن يقررها شعب أوكرانيا في استفتاء".
وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة لبدء المفاوضات، وقد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/حزيران الماضي، مبادرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، بحيث توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.