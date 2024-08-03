سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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13:00 GMT
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شؤون عسكرية
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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30 د
كواليس السينما
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
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سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا
سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن فلاديمير زيلينسكي، يضطر إلى تغيير نهجه فيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا و"التنازل عن الأراضي" بسبب استياء... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T19:33+0000
2024-08-03T19:33+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "يضطر زيلينسكي إلى التراجع الكامل في مواجهة السخط الشعبي الأوكراني والإخفاقات على الجبهة، وهو الآن يريد أن تشارك روسيا في قمم السلام".وكان زيلينسكي، قد تحدث هذا الأسبوع، في مقابلة مع صحيفة "موند" الفرنسية، عن إمكانية بدء المفاوضات مع روسيا دون "شرط إعادة الأراضي"، وذكر أيضًا أن "القضية الإقليمية معقدة للغاية ويجب أن يقررها شعب أوكرانيا في استفتاء".وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة لبدء المفاوضات، وقد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/حزيران الماضي، مبادرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، بحيث توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

سياسي فرنسي يكشف سبب تغيير زيلينسكي لنهجه في الحوار مع روسيا

19:33 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
أفاد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن فلاديمير زيلينسكي، يضطر إلى تغيير نهجه فيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا و"التنازل عن الأراضي" بسبب استياء الأوكرانيين والإخفاقات على الجبهة.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "يضطر زيلينسكي إلى التراجع الكامل في مواجهة السخط الشعبي الأوكراني والإخفاقات على الجبهة، وهو الآن يريد أن تشارك روسيا في قمم السلام".

وتابع: "التنازل عن الأراضي لم يعد من المحرمات بالنسبة له، لقد أصبح ممكنا! لقد أدرك أن الأسلحة الغربية ستصل بشكل أقل فأقل، وأن كل شيء قد انتهى".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
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وكان زيلينسكي، قد تحدث هذا الأسبوع، في مقابلة مع صحيفة "موند" الفرنسية، عن إمكانية بدء المفاوضات مع روسيا دون "شرط إعادة الأراضي"، وذكر أيضًا أن "القضية الإقليمية معقدة للغاية ويجب أن يقررها شعب أوكرانيا في استفتاء".
وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة لبدء المفاوضات، وقد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/حزيران الماضي، مبادرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، بحيث توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
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