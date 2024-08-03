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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240803/كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بـالخوف-من-أول-مناظرة-بينهما-1091387969.html
كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهما
كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهما
سبوتنيك عربي
أكدت حملة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، إنها لا توافق على قرار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T17:00+0000
2024-08-03T17:00+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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وأضافت الحملة على عبر منصة "إكس": "يجب على ترامب التوقف عن ممارسة الألعاب، والحضور إلى المناظرة التي التزم بها بالفعل في موعد 10 سبتمبر (المقبل)، حيث ستكون نائبة الرئيس هناك بطريقة أو بأخرى لاغتنام الفرصة للتحدث إلى جمهور وطني، في وقت ذروة المشاهدات".وزعمت الحملة أن "ترامب خائف من المناظرة، ولهذا السبب أعلن عن عقدها، في 4 سبتمبر (المقبل)".وتعليقا منها على كلمات ترامب، بأنه "يجب أن تكون هناك جولات متعددة من المناظرات"، قالت حملة هاريس: "نحن سعداء لمناقشة المزيد من المناظرات، بعد تلك التي اتفقت عليها الحملتان بالفعل".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم السبت، عن اتفاقه مع شبكة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس، يوم الأربعاء الموافق للرابع من سبتمبر المقبل.وعن تغيير موعد المناظرة بينهما، قالت كامالا هاريس، إنه "من المثير للاهتمام كيف أن عبارة "في أي وقت وأي مكان" أصبحت "وقتا محددا، ومكانا آمنا محددا".وتابعت هاريس، مؤكدة أنها "ستكون هناك في 10 سبتمبر، كما وافق ترامب في البداية، وتأمل أن تراه هناك".ولم يتمكن كل من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، دونالد ترمب، وكامالا هاريس، لأسابيع عدة، من الاتفاق على موعد لعقد أول مناظرة بينهما، وكذلك قناة محددة لبثها على الهواء مباشرة.وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من المناظرات، في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لكن الخطط في ذلك الوقت كانت تتضمن مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق الرئاسي.وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقات السابقة لم تعد ذات صلة، واتهم قناة "إيه بي سي نيوز" بالتعاطف مع الديمقراطيين، ونشر أخبار كاذبة.
https://sarabic.ae/20240803/تحديد-موعد-أول-مناظرة-بين-ترامب-وكامالا-هاريس-1091373070.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهما

17:00 GMT 03.08.2024
© AFP 2023كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
© AFP 2023
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أكدت حملة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، إنها لا توافق على قرار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترمب، بعقد مناظرة معها في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، ودعته إلى احترام الاتفاقات السابقة بشأن الموعد المحدد مسبقا، وهو 10 سبتمبر المقبل.
وأضافت الحملة على عبر منصة "إكس": "يجب على ترامب التوقف عن ممارسة الألعاب، والحضور إلى المناظرة التي التزم بها بالفعل في موعد 10 سبتمبر (المقبل)، حيث ستكون نائبة الرئيس هناك بطريقة أو بأخرى لاغتنام الفرصة للتحدث إلى جمهور وطني، في وقت ذروة المشاهدات".
وزعمت الحملة أن "ترامب خائف من المناظرة، ولهذا السبب أعلن عن عقدها، في 4 سبتمبر (المقبل)".
وتعليقا منها على كلمات ترامب، بأنه "يجب أن تكون هناك جولات متعددة من المناظرات"، قالت حملة هاريس: "نحن سعداء لمناقشة المزيد من المناظرات، بعد تلك التي اتفقت عليها الحملتان بالفعل".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
تحديد موعد أول مناظرة بين ترامب وكامالا هاريس
05:13 GMT
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم السبت، عن اتفاقه مع شبكة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس، يوم الأربعاء الموافق للرابع من سبتمبر المقبل.
وعن تغيير موعد المناظرة بينهما، قالت كامالا هاريس، إنه "من المثير للاهتمام كيف أن عبارة "في أي وقت وأي مكان" أصبحت "وقتا محددا، ومكانا آمنا محددا".
وتابعت هاريس، مؤكدة أنها "ستكون هناك في 10 سبتمبر، كما وافق ترامب في البداية، وتأمل أن تراه هناك".
ولم يتمكن كل من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، دونالد ترمب، وكامالا هاريس، لأسابيع عدة، من الاتفاق على موعد لعقد أول مناظرة بينهما، وكذلك قناة محددة لبثها على الهواء مباشرة.
وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من المناظرات، في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لكن الخطط في ذلك الوقت كانت تتضمن مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق الرئاسي.
وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقات السابقة لم تعد ذات صلة، واتهم قناة "إيه بي سي نيوز" بالتعاطف مع الديمقراطيين، ونشر أخبار كاذبة.
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