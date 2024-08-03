مصر تؤكد دعمها ومساندتها للبنان "في مواجهة التهديدات المحيطة به"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240803/مصر-تؤكد-دعمها-ومساندتها-للبنان-في-مواجهة-التهديدات-المحيطة-به-1091385817.html
مصر تؤكد دعمها ومساندتها للبنان "في مواجهة التهديدات المحيطة به"
مصر تؤكد دعمها ومساندتها للبنان "في مواجهة التهديدات المحيطة به"
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن دعم بلاده ومساندتها للبنان في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيرًا إلى "ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T15:30+0000
2024-08-03T15:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم السبت، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وأعرب وزير الخارجية المصري عن "القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان"، ودعا إلى "ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم".من ناحيته، أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تقديره لمبادرة نظيره المصري، بدر عبد العاطي، بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه، بحسب البيان.كما أكد بو حبيب حرصه على "التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال ما يواجهه لبنان من ظروف دقيقة للغاية في تلك المرحلة"، مشيرا إلى "ثقة كافة الأطراف اللبنانية التامة في الدور المصري وما تقوم به القاهرة من جهود مضنية لحماية لبنان"، بحسب البيان المصري.ويأتي اتصال وزير الخارجية المصري بنظيره اللبناني، اليوم السبت، وسط معارك متواصلة بين "حزب الله" اللبناني من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا خطيرا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجّه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر، إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240803/أمريكا-وبريطانيا-تناشدان-رعاياهما-في-لبنان-ارحلوا-فورا-ومن-في-حاجة-للمال-سنمده-به-للمغادرة-1091384086.html
https://sarabic.ae/20240803/تقرير-يكشف-كيف-يستعد-الجيش-الإسرائيلي-لمواجهة-إيران-وحزب-الله-1091378279.html
مصر
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_a0e0fff449a870ee7a0613ea51e631c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تؤكد دعمها ومساندتها للبنان "في مواجهة التهديدات المحيطة به"

15:30 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
وزارة الخارجية المصرية
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن دعم بلاده ومساندتها للبنان في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيرًا إلى "ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم السبت، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن "القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان"، ودعا إلى "ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم".
مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
أمريكا وبريطانيا تناشدان رعاياهما في لبنان: ارحلوا فورا ومن بحاجة للمال سنمده به للمغادرة
15:03 GMT
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تقديره لمبادرة نظيره المصري، بدر عبد العاطي، بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه، بحسب البيان.
كما أكد بو حبيب حرصه على "التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال ما يواجهه لبنان من ظروف دقيقة للغاية في تلك المرحلة"، مشيرا إلى "ثقة كافة الأطراف اللبنانية التامة في الدور المصري وما تقوم به القاهرة من جهود مضنية لحماية لبنان"، بحسب البيان المصري.
ويأتي اتصال وزير الخارجية المصري بنظيره اللبناني، اليوم السبت، وسط معارك متواصلة بين "حزب الله" اللبناني من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
تقرير يكشف كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران و"حزب الله"
12:13 GMT
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا خطيرا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجّه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر، إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أمريكا تعزز قواتها وترقب إسرائيلي لهجوم "غير مسبوق"14:56 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала