https://sarabic.ae/20240803/مصر-تنفي-بيع-مطاراتها-لجهات-أجنبية-1091377393.html
مصر تنفي بيع مطاراتها لجهات أجنبية
مصر تنفي بيع مطاراتها لجهات أجنبية
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.وأضاف الوزارة أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.وأوضحت أنها تنفذ عددا من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة. كما لفتت إلى أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، كما يدعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
https://sarabic.ae/20240520/الداخلية-المصرية-ترد-على-مزاعم-بحدوث-سرقات-في-المطارات-1089023760.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر تنفي بيع مطاراتها لجهات أجنبية
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأضاف الوزارة أن المطارات المصرية
مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وأوضحت أنها تنفذ عددا من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص
، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة.
كما لفتت إلى أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، كما يدعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.