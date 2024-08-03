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10:33 GMT
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مصر تنفي بيع مطاراتها لجهات أجنبية
مصر تنفي بيع مطاراتها لجهات أجنبية
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T10:06+0000
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وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.وأضاف الوزارة أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.وأوضحت أنها تنفذ عددا من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة. كما لفتت إلى أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، كما يدعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر تنفي بيع مطاراتها لجهات أجنبية

10:06 GMT 03.08.2024
© Sputnik . ahmed مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . ahmed
تابعنا عبر
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأضاف الوزارة أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
الداخلية المصرية ترد على مزاعم بحدوث سرقات في المطارات
20 مايو, 09:54 GMT
وأوضحت أنها تنفذ عددا من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة.
كما لفتت إلى أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، كما يدعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
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