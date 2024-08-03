https://sarabic.ae/20240803/مقتل-5-فلسطينيين-بضربة-إسرائيلية-بينهم-قيادي-في-حماس-1091375366.html

مقتل 5 فلسطينيين بضربة إسرائيلية بينهم قيادي في "حماس"

مقتل 5 فلسطينيين بضربة إسرائيلية بينهم قيادي في "حماس"

سبوتنيك عربي

قُتل 5 فلسطينيين، بينهم قيادي في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مركبة قرب بلدة زيتا في طولكرم شمالي الضفة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T08:08+0000

2024-08-03T08:08+0000

2024-08-03T08:08+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل في طولكرم.ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، قوله إن "جثامين وصلت متفحمة، وتم التعرف على أحدهم وهو الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم".ووفقا للوكالة، قصفت المسيرة الإسرائيلية المركبة بصاروخين، ما أدى إلى اشتعالها بشكل كامل بمن فيها.وبعد القصف اقتحمت القوات الإسرائيلية موقع الحدث، وحاصرت المكان ومنعت المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الإسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى.فيما أفادت قناة "الأقصى" أن "الشهيد هيثم بليدي، هو أحد قادة كتائب القسام في مخيم طولكرم".في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "قصف سلاح الجو مركبة وخلية إرهابية تعمل في منطقة طولكرم"، حسب وصفه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل والإفراج عن المحتجزين لدى الجانبين.

https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html

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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار