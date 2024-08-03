https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html

ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية

ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية

سبوتنيك عربي

كشف ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، عن تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T06:33+0000

2024-08-03T06:33+0000

2024-08-03T06:33+0000

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ونقلت وكالة "مهر" عن القدومي، قوله إنه في مساء يوم الثلاثاء، حضر هنية والوفد المرافق له مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقر البرلمان.وبعد المراسم، توجهوا إلى مقر الرئاسة الإيرانية تلبية لدعوة بزشكيان على مأدبة العشاء، ثم انتقل إلى مقر إقامته شمالي طهران.وأضاف أن مكان الإقامة لم يكن سريا وكان معروفا لدى الكثير من الناس، وكان خاصا بكبار الضيوف القادمين إلى البلد.وواصل قائلا: "تحدثنا عن حادث اغتيال فؤاد شكر في بيروت وقال إن هذه هي نهاية سعيدة لكل أخ مجاهد يقاتل الكيان الصهيوني".وبعد ذلك توجه هنية إلى غرفته للنوم، وفقا للقدومي، ومعه مرافقه وسيم أبو شعبان الذي كان مكلف بحراسة هنية خارج غرفته.وأكمل القيادي في "حماس"، متحدثا عن اللحظات الأخيرة في حياة إسماعيل هنية، أنه "في تمام الساعة 1:37 دقيقة حدثت صدمة للمبنى، فخرجت من المكان الذي كنت فيه، فرأيت دخانا كثيفا، وبعد ذلك عرفنا أن الحاج أبو العبد قد استشهد".وأردف: "من الواضح من شكل المكان بعد الهجوم وما حدث له، ومن جثة إسماعيل هنية، أن الاستهداف قد تم بواسطة مقذوف من الجو، سواء كان صاروخا أو قذيفة".وحول ما يقال حول كيفية معرفة إسرائيل بمقر إقامته، قال القدومي إنه "كلام فارغ"، لأن هنية كان في زيارة علنية، وهو شخصية دبلوماسية، حيث كان رئيس وزراء فلسطين السابق وكان قائد "حماس".

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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, إسماعيل هنية, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار