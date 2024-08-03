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https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html
ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية
ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
كشف ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، عن تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T06:33+0000
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ونقلت وكالة "مهر" عن القدومي، قوله إنه في مساء يوم الثلاثاء، حضر هنية والوفد المرافق له مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقر البرلمان.وبعد المراسم، توجهوا إلى مقر الرئاسة الإيرانية تلبية لدعوة بزشكيان على مأدبة العشاء، ثم انتقل إلى مقر إقامته شمالي طهران.وأضاف أن مكان الإقامة لم يكن سريا وكان معروفا لدى الكثير من الناس، وكان خاصا بكبار الضيوف القادمين إلى البلد.وواصل قائلا: "تحدثنا عن حادث اغتيال فؤاد شكر في بيروت وقال إن هذه هي نهاية سعيدة لكل أخ مجاهد يقاتل الكيان الصهيوني".وبعد ذلك توجه هنية إلى غرفته للنوم، وفقا للقدومي، ومعه مرافقه وسيم أبو شعبان الذي كان مكلف بحراسة هنية خارج غرفته.وأكمل القيادي في "حماس"، متحدثا عن اللحظات الأخيرة في حياة إسماعيل هنية، أنه "في تمام الساعة 1:37 دقيقة حدثت صدمة للمبنى، فخرجت من المكان الذي كنت فيه، فرأيت دخانا كثيفا، وبعد ذلك عرفنا أن الحاج أبو العبد قد استشهد".وأردف: "من الواضح من شكل المكان بعد الهجوم وما حدث له، ومن جثة إسماعيل هنية، أن الاستهداف قد تم بواسطة مقذوف من الجو، سواء كان صاروخا أو قذيفة".وحول ما يقال حول كيفية معرفة إسرائيل بمقر إقامته، قال القدومي إنه "كلام فارغ"، لأن هنية كان في زيارة علنية، وهو شخصية دبلوماسية، حيث كان رئيس وزراء فلسطين السابق وكان قائد "حماس".
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, إسماعيل هنية, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, إسماعيل هنية, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية

06:33 GMT 03.08.2024
© Sputnikمشاهد من تشييع إسماعيل هنية في طهران
مشاهد من تشييع إسماعيل هنية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، عن تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ونقلت وكالة "مهر" عن القدومي، قوله إنه في مساء يوم الثلاثاء، حضر هنية والوفد المرافق له مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقر البرلمان.
وبعد المراسم، توجهوا إلى مقر الرئاسة الإيرانية تلبية لدعوة بزشكيان على مأدبة العشاء، ثم انتقل إلى مقر إقامته شمالي طهران.
وأضاف أن مكان الإقامة لم يكن سريا وكان معروفا لدى الكثير من الناس، وكان خاصا بكبار الضيوف القادمين إلى البلد.
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وتابع: "بعد وصولنا إلى مقر الإقامة في وقت متأخر من الليل، صلى هنية صلاة العشاء، ثم جلسنا وتحدثنا عن مراسم اليمين الدستورية للرئيس وأجوائها الطيبة، وقال لي مباشرة إن العديد من وزراء الخارجية وممثلين عن دول بعضها لا تعترف بحماس تقدموا للسلام عليه وتبادلوا التحيات معه".
وواصل قائلا: "تحدثنا عن حادث اغتيال فؤاد شكر في بيروت وقال إن هذه هي نهاية سعيدة لكل أخ مجاهد يقاتل الكيان الصهيوني".
وبعد ذلك توجه هنية إلى غرفته للنوم، وفقا للقدومي، ومعه مرافقه وسيم أبو شعبان الذي كان مكلف بحراسة هنية خارج غرفته.
وأكمل القيادي في "حماس"، متحدثا عن اللحظات الأخيرة في حياة إسماعيل هنية، أنه "في تمام الساعة 1:37 دقيقة حدثت صدمة للمبنى، فخرجت من المكان الذي كنت فيه، فرأيت دخانا كثيفا، وبعد ذلك عرفنا أن الحاج أبو العبد قد استشهد".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
تقارير أمريكية تكشف عن قنبلة تم تهريبها إلى مكان إقامة هنية في طهران تسببت بقتله
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واستطرد قائلا: "من شدة الصدمة التي حصلت للمبنى ظننت أنه حصل رعد أو زلزال، ففتحت النافذة لم أجد مطرا أو رعدا، فالجو كان حارا، وذهبنا إلى الطابق الرابع الذي كان فيه الشهيد فوجدنا أن جدار وسقف المكان الذي كان فيه قد سقط وتدمر".
وأردف: "من الواضح من شكل المكان بعد الهجوم وما حدث له، ومن جثة إسماعيل هنية، أن الاستهداف قد تم بواسطة مقذوف من الجو، سواء كان صاروخا أو قذيفة".

وعن زرع قنبلة في الغرفة، حسب تقارير إسرائيلية وأمريكية، أكد القدومي أن الحقائق على الأرض تنفي ذلك، لافتًا إلى أن الهدف منها رفع المسؤولية المباشرة عن تل أبيب لاحتواء تبعات الحادثة والرد عليها.

وحول ما يقال حول كيفية معرفة إسرائيل بمقر إقامته، قال القدومي إنه "كلام فارغ"، لأن هنية كان في زيارة علنية، وهو شخصية دبلوماسية، حيث كان رئيس وزراء فلسطين السابق وكان قائد "حماس".
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