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نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
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وزير الخارجية التركي يهاجم نظيره الإسرائيلي ويصفه بـ"المريض"
وزير الخارجية التركي يهاجم نظيره الإسرائيلي ويصفه بـ"المريض"
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انتقادات لاذعة لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إثر تصريحاته التي استهدف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T09:47+0000
2024-08-03T09:47+0000
أخبار تركيا اليوم
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إسماعيل هنية
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وقال فيدان عبر حسابه في منصة إكس، الجمعة، إن "يسرائيل كاتس، بدل أن يمارس مهامه وزيراً للخارجية، يجعل بلدنا ورئيسنا باستمرار موضوعًا لأوهامه الخاصة".وتابع: "وجود هذا الشخص (كاتس) المهووس بالافتراء والكذب، في حكومة نتنياهو هو نموذج لوقاحة هذه الحكومة المرتكبة للإبادة الجماعية، والتي لا تعرف حدودا".وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن كاتس استدعى نائب السفير التركي لـ"توبيخه"، بعد تنكيس علم تركيا على السفارة في تل أبيب، حدادا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران.ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية الإسرائيلي، قوله "إذا أراد ممثلو السفارة التركية الحداد، فعليهم الذهاب إلى تركيا والحداد مع أردوغان".يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن يوم الجمعة الثاني من أغسطس/ آب، يوم حداد وطني على هنية.ونكّست تركيا الأعلام على كل سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بينما أدى آلاف الأتراك صلاة الغائب عن روح هنية في مساجد البلاد.كما شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مراسم تشييع هنية في العاصمة القطرية الدوحة.
https://sarabic.ae/20240801/أردوغان-لبايدن-المشهد-في-النواب-الأمريكي-تسبب-بخيبة-أمل-عميقة-في-تركيا-والعالم-1091336068.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, رجب طيب أردوغان, غزة, حركة حماس, العالم, الأخبار, طوفان الأقصى
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, رجب طيب أردوغان, غزة, حركة حماس, العالم, الأخبار, طوفان الأقصى

وزير الخارجية التركي يهاجم نظيره الإسرائيلي ويصفه بـ"المريض"

09:47 GMT 03.08.2024
© AFP 2023وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انتقادات لاذعة لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إثر تصريحاته التي استهدف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ"المريض".
وقال فيدان عبر حسابه في منصة إكس، الجمعة، إن "يسرائيل كاتس، بدل أن يمارس مهامه وزيراً للخارجية، يجعل بلدنا ورئيسنا باستمرار موضوعًا لأوهامه الخاصة".

وأضاف: "هذا مرض بكل معنى الكلمة".

وتابع: "وجود هذا الشخص (كاتس) المهووس بالافتراء والكذب، في حكومة نتنياهو هو نموذج لوقاحة هذه الحكومة المرتكبة للإبادة الجماعية، والتي لا تعرف حدودا".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن كاتس استدعى نائب السفير التركي لـ"توبيخه"، بعد تنكيس علم تركيا على السفارة في تل أبيب، حدادا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران.
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ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية الإسرائيلي، قوله "إذا أراد ممثلو السفارة التركية الحداد، فعليهم الذهاب إلى تركيا والحداد مع أردوغان".
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن يوم الجمعة الثاني من أغسطس/ آب، يوم حداد وطني على هنية.
ونكّست تركيا الأعلام على كل سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بينما أدى آلاف الأتراك صلاة الغائب عن روح هنية في مساجد البلاد.
كما شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مراسم تشييع هنية في العاصمة القطرية الدوحة.
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