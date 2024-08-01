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https://sarabic.ae/20240801/أردوغان-لبايدن-المشهد-في-النواب-الأمريكي-تسبب-بخيبة-أمل-عميقة-في-تركيا-والعالم-1091336068.html
أردوغان لبايدن: المشهد في "النواب الأمريكي" تسبب بخيبة أمل عميقة في تركيا والعالم
أردوغان لبايدن: المشهد في "النواب الأمريكي" تسبب بخيبة أمل عميقة في تركيا والعالم
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، على أن "إدارة رئيس الوزاراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أظهرت في كل خطوة أنها لا تريد وقف إطلاق... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T20:11+0000
2024-08-01T20:11+0000
جو بايدن
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الولايات المتحدة الأمريكية
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إسرائيل
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وأكد أردوغان لبايدن في اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس، أن "عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، وجهت ضربة قوية لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأضاف أن "المشهد في مجلس النواب الأمريكي تسبب بخيبة أمل عميقة في تركيا والعالم"، في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها نتنياهو في الكونغرس، الشهر الماضي.كما لفت أردوغان إلى أن "إسرائيل تعمل على نشر النار المندلعة في غزة إلى المنطقة برمتها".وأشار إلى أن "تركيا تبذل قصارى جهدها لتعزيز العلاقات التركية الأمريكية في جميع المجالات، وستواصل ذلك".وذكر بيان الرئاسة التركية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكر من ناحيته الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جهوده لضمان تنفيذ عملية تبادل المحتجزين بسلاسة.كانت حركة حماس، قد أعلنت أمس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، بأن يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو اليوم الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" في التاريخ.وفي خطاب له أمام مجلس الكونغرس الأمريكي، ، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240801/أردوغان-اغتيال-هنية-والهجوم-على-لبنان-يثبت-أن-إسرائيل-تشكل-تهديدا-للمنطقة-والعالم-والإنسانية-1091321877.html
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جو بايدن, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, مجلس النواب الأمريكي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
جو بايدن, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, مجلس النواب الأمريكي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أردوغان لبايدن: المشهد في "النواب الأمريكي" تسبب بخيبة أمل عميقة في تركيا والعالم

20:11 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبر
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، على أن "إدارة رئيس الوزاراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أظهرت في كل خطوة أنها لا تريد وقف إطلاق النار والسلام".
وأكد أردوغان لبايدن في اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس، أن "عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، وجهت ضربة قوية لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وأضاف أن "المشهد في مجلس النواب الأمريكي تسبب بخيبة أمل عميقة في تركيا والعالم"، في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها نتنياهو في الكونغرس، الشهر الماضي.
كما لفت أردوغان إلى أن "إسرائيل تعمل على نشر النار المندلعة في غزة إلى المنطقة برمتها".
وأشار إلى أن "تركيا تبذل قصارى جهدها لتعزيز العلاقات التركية الأمريكية في جميع المجالات، وستواصل ذلك".
وذكر بيان الرئاسة التركية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكر من ناحيته الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جهوده لضمان تنفيذ عملية تبادل المحتجزين بسلاسة.
كانت حركة حماس، قد أعلنت أمس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
13:25 GMT
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، بأن يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو اليوم الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" في التاريخ.
وفي خطاب له أمام مجلس الكونغرس الأمريكي، ، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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