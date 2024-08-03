وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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مساحة حرة
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وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا
وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا
سبوتنيك عربي
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني، آخر التطورات الإقليمية والدولية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T09:11+0000
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طوفان الأقصى
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حركة حماس
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وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك خلال لقاء في مكتب الشيخ تميم، في قصر لوسيل، شمالي العاصمة الدوحة، أمس الجمعة.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها.كما تطرقا إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.وكان عارف قد وصل إلى الدوحة، الجمعة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وتتزامن الزيارة مع توتر متصاعد في المنطقة بين إسرائيل من جانب وإيران و"حزب الله" من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب للقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء، واتهامها باغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء.وبينما أقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال شكر، تلتزم الصمت بشأن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فيما تترقب ردا على عمليتي الاغتيال من إيران و"حزب الله" و"حماس".وتصاعد التوتر في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، خلفت نحو 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، حسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html
https://sarabic.ae/20240801/هاجمنا-لبنان-فقط-تلك-الليلة-الجيش-الإسرائيلي-يلمح-لعدم-ضلوعه-في-اغتيال-هنية-1091331307.html
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طوفان الأقصى, قطر, إيران, إسرائيل, غزة, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, إيران, إسرائيل, غزة, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار

وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا

09:11 GMT 03.08.2024
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Photo
تابعنا عبر
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني، آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك خلال لقاء في مكتب الشيخ تميم، في قصر لوسيل، شمالي العاصمة الدوحة، أمس الجمعة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها.
كما تطرقا إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
مشاهد من تشييع إسماعيل هنية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية
06:33 GMT
وكان عارف قد وصل إلى الدوحة، الجمعة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتتزامن الزيارة مع توتر متصاعد في المنطقة بين إسرائيل من جانب وإيران و"حزب الله" من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب للقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء، واتهامها باغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء.
F-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
"هاجمنا لبنان فقط تلك الليلة"... الجيش الإسرائيلي يلمح لعدم ضلوعه في اغتيال هنية
1 أغسطس, 18:29 GMT
وبينما أقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال شكر، تلتزم الصمت بشأن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فيما تترقب ردا على عمليتي الاغتيال من إيران و"حزب الله" و"حماس".
وتصاعد التوتر في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، خلفت نحو 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، حسب البيانات الرسمية.
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