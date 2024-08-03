https://sarabic.ae/20240803/وسط-ترقب-إسرائيلي-أمير-قطر-ونائب-الرئيس-الإيراني-يبحثان-التطورات-إقليميا-ودوليا-1091376604.html
وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا
وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا
سبوتنيك عربي
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني، آخر التطورات الإقليمية والدولية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T09:11+0000
2024-08-03T09:11+0000
2024-08-03T09:11+0000
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وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك خلال لقاء في مكتب الشيخ تميم، في قصر لوسيل، شمالي العاصمة الدوحة، أمس الجمعة.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها.كما تطرقا إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.وكان عارف قد وصل إلى الدوحة، الجمعة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وتتزامن الزيارة مع توتر متصاعد في المنطقة بين إسرائيل من جانب وإيران و"حزب الله" من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب للقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء، واتهامها باغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء.وبينما أقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال شكر، تلتزم الصمت بشأن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فيما تترقب ردا على عمليتي الاغتيال من إيران و"حزب الله" و"حماس".وتصاعد التوتر في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، خلفت نحو 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، حسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html
https://sarabic.ae/20240801/هاجمنا-لبنان-فقط-تلك-الليلة-الجيش-الإسرائيلي-يلمح-لعدم-ضلوعه-في-اغتيال-هنية-1091331307.html
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طوفان الأقصى, قطر, إيران, إسرائيل, غزة, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, إيران, إسرائيل, غزة, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار
وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني، آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك خلال لقاء في مكتب الشيخ تميم، في قصر لوسيل، شمالي العاصمة الدوحة، أمس الجمعة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها.
كما تطرقا إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وكان عارف قد وصل إلى الدوحة، الجمعة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
.
وتتزامن الزيارة مع توتر متصاعد في المنطقة بين إسرائيل من جانب وإيران و"حزب الله"
من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب للقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء، واتهامها باغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء.
وبينما أقرت إسرائيل
بمسؤوليتها عن اغتيال شكر، تلتزم الصمت بشأن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فيما تترقب ردا على عمليتي الاغتيال من إيران و"حزب الله" و"حماس".
وتصاعد التوتر في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، خلفت نحو 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، حسب البيانات الرسمية.