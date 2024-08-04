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إشراق "3 شموس" في الصين يثير الجدل... فيديو
إشراق "3 شموس" في الصين يثير الجدل... فيديو
سبوتنيك عربي
استيقظ سكان بعض القرى الصينية متفاجئين بإشراق 3 شموس دفعة واحدة، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع لدى السكان. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-04T14:10+0000
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ووقعت الحادثة في مقاطعة سيشوان الصينية، إذ شعر سكان هذه القرى بالهلع وتم طمأنتهم بأن هذه الظاهرة "بصرية ونادرة للغاية وستختفي بمجرد انتهاء العامل المسبب لها".وتمسى هذه الظاهرة الطبيعية بـ"كلب الشمس"، وهي ظاهرة بصرية متعلقة بالغلاف الجوي تتمثل في ظهور "شموس زائفة".وتحدث هذه الظاهرة عندما تنعكس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المُحمَّلة في السحاب، إذ يمكن للبلورات أن تعمل مثل عمل عدسة مصغرة.
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الصين, العالم

إشراق "3 شموس" في الصين يثير الجدل... فيديو

14:10 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddinإطلاق سلاحف بحرية صغيرة في البحر أثناء غروب الشمس على شاطئ لهوكنغا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا في 25 فبراير 2023.
إطلاق سلاحف بحرية صغيرة في البحر أثناء غروب الشمس على شاطئ لهوكنغا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا في 25 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin
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استيقظ سكان بعض القرى الصينية متفاجئين بإشراق 3 شموس دفعة واحدة، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع لدى السكان.
ووقعت الحادثة في مقاطعة سيشوان الصينية، إذ شعر سكان هذه القرى بالهلع وتم طمأنتهم بأن هذه الظاهرة "بصرية ونادرة للغاية وستختفي بمجرد انتهاء العامل المسبب لها".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ظهور "3 شموس" في وقت واحد بسماء المقاطعة.

وتمسى هذه الظاهرة الطبيعية بـ"كلب الشمس"، وهي ظاهرة بصرية متعلقة بالغلاف الجوي تتمثل في ظهور "شموس زائفة".
وتحدث هذه الظاهرة عندما تنعكس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المُحمَّلة في السحاب، إذ يمكن للبلورات أن تعمل مثل عمل عدسة مصغرة.
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