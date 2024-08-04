إشراق "3 شموس" في الصين يثير الجدل... فيديو
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddinإطلاق سلاحف بحرية صغيرة في البحر أثناء غروب الشمس على شاطئ لهوكنغا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا في 25 فبراير 2023.
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin
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استيقظ سكان بعض القرى الصينية متفاجئين بإشراق 3 شموس دفعة واحدة، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع لدى السكان.
ووقعت الحادثة في مقاطعة سيشوان الصينية، إذ شعر سكان هذه القرى بالهلع وتم طمأنتهم بأن هذه الظاهرة "بصرية ونادرة للغاية وستختفي بمجرد انتهاء العامل المسبب لها".
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ظهور "3 شموس" في وقت واحد بسماء المقاطعة.
وتمسى هذه الظاهرة الطبيعية بـ"كلب الشمس"، وهي ظاهرة بصرية متعلقة بالغلاف الجوي تتمثل في ظهور "شموس زائفة".
سكان قرى صينية يستيقظون متفاجئين بإشراق 3 شموس دفعة واحدة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 4, 2024
وقعت هذه الظاهرة في مقاطعة سيشوان الصينية، وشعر سكان القرى بالهلع وتم طمأنة الأهالي بأن "هذه ظاهرة بصرية نادرة للغاية وستختفي بمجرد انتهاء العامل المسبب لها".
وهذه الظاهرة الطبيعية تُسمى "كلب الشمس"، وهي ظاهرة بصرية… pic.twitter.com/sgxSb3QC7r
وتحدث هذه الظاهرة عندما تنعكس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المُحمَّلة في السحاب، إذ يمكن للبلورات أن تعمل مثل عمل عدسة مصغرة.