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https://sarabic.ae/20240804/البرهان-يعرض-التنحي-عن-قيادة-الجيش-السوداني-عقب-محاولة-اغتياله-1091397218.html
البرهان يعرض التنحي عن قيادة الجيش السوداني عقب محاولة اغتياله
البرهان يعرض التنحي عن قيادة الجيش السوداني عقب محاولة اغتياله
سبوتنيك عربي
قال الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي أخبره قبل عدة أيام برغبته... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T06:48+0000
2024-08-04T06:48+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وأضاف العطا خلال لقاء تلفزيوني، مساء أمس السبت، أن البرهان طالبه بالاتفاق مع الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني ليسلمه السلطة.وتابع: "رفضت ذلك وقلت للبرهان لا تتنحنى إلا بعد هزيمة الدعم السريع".وفيما يتعلق بموقف الجيش السوداني في الحرب، أوضح العطا أن الجيش دمر القوة الصلبة لقوات الدعم السريع، لافتا إلى أن ما تبقى منها مجموعة عصابات، حسب تعبيره.وأكد أن قرار الجميع هو مواصلة هذه الحرب لحين القضاء على "الدعم السريع" أو استسلامهم.وعن محاولة اغتيال البرهان، الأسبوع الماضي، أثناء حضوره احتفالات الكلية العسكرية بتخريج دفع جديدة، اتهم العطا الحركة الإسلامية في السودان بالوقوف وراء العملية، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية هي التي تقود الدعم السريع.وأفاد بأن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ونائبه ومعظم قياداتهم كانوا أعضاءً في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.كما أشار العطا إلى أن قوى "الحرية والتغيير" (قحت) لم تكن لديها الخبرة والكوادر لإدارة السودان في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، والآن يديرون "لا للحرب" بنفس الطريقة، مشددا على أن السودان لن يُحكم إلا عبر الانتخابات.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240731/قائد-الجيش-السوداني-ينجو-من-محاولة-اغتيال-والدعم-السريع-تعلق-1091287985.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

البرهان يعرض التنحي عن قيادة الجيش السوداني عقب محاولة اغتياله

06:48 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / -رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / -
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قال الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي أخبره قبل عدة أيام برغبته في التنحي.
وأضاف العطا خلال لقاء تلفزيوني، مساء أمس السبت، أن البرهان طالبه بالاتفاق مع الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني ليسلمه السلطة.
وتابع: "رفضت ذلك وقلت للبرهان لا تتنحنى إلا بعد هزيمة الدعم السريع".

واستطرد قائلا: "لا أنا ولا البرهان ولا أي عضو من مجلس السيادة يريد أن يحكم، ونحلم باليوم الذي يصبح فيه السودان آمنا مستقرا لتسليم الأمانة"، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية.

وفيما يتعلق بموقف الجيش السوداني في الحرب، أوضح العطا أن الجيش دمر القوة الصلبة لقوات الدعم السريع، لافتا إلى أن ما تبقى منها مجموعة عصابات، حسب تعبيره.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
قائد الجيش السوداني ينجو من محاولة اغتيال.. و"الدعم السريع" تعلق
31 يوليو, 13:34 GMT
وأكد أن قرار الجميع هو مواصلة هذه الحرب لحين القضاء على "الدعم السريع" أو استسلامهم.
وعن محاولة اغتيال البرهان، الأسبوع الماضي، أثناء حضوره احتفالات الكلية العسكرية بتخريج دفع جديدة، اتهم العطا الحركة الإسلامية في السودان بالوقوف وراء العملية، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية هي التي تقود الدعم السريع.
وأفاد بأن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ونائبه ومعظم قياداتهم كانوا أعضاءً في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
كما أشار العطا إلى أن قوى "الحرية والتغيير" (قحت) لم تكن لديها الخبرة والكوادر لإدارة السودان في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، والآن يديرون "لا للحرب" بنفس الطريقة، مشددا على أن السودان لن يُحكم إلا عبر الانتخابات.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
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