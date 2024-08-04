https://sarabic.ae/20240804/الشرطة-الإيرانية-ترد-على-أنباء-اعتقال-قائد-القوات-الخاصة-بتهمة-التجسس-في-اغتيال-إسماعيل-هنية-1091402304.html

الشرطة الإيرانية ترد على أنباء اعتقال قائد القوات الخاصة بتهمة التجسس في اغتيال إسماعيل هنية

الشرطة الإيرانية ترد على أنباء اعتقال قائد القوات الخاصة بتهمة التجسس في اغتيال إسماعيل هنية

سبوتنيك عربي

زعمت منشورت على مواقع التواصل، اليوم الأحد، اعتقال قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، حسن كرمى، بتهمة التجسس في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T10:51+0000

2024-08-04T10:51+0000

2024-08-04T10:51+0000

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وبحسب متابعة وكالة "تسنيم" الإيرانية مع قادة الوحدات الخاصة في جهاز الشرطة، فإن "مثل هذا المحتوى كاذب ومفبرك من قبل الأعداء".وأكد القادة للوكالة الإيرانية أن "حسن كرمى كان موجودا في مكان عمله في مقر القوات الخاصة، صباح اليوم، ولا صحة لأي من هذه الأخبار".وقال مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء في إيران، حجة الإسلام صادق رحيمي، اليوم الأحد، إنه تم تشكيل ملف قضائي في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف رحيمي أن "المدعي العام الإيراني أصدر أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية اغتيال إسماعيل هنية".وقد تولت وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري التحقيق، وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية القتل، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيقات.وكانت تقارير غربية قد زعمت، في وقت سابق، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قُتل بقنبلة مزروعة قبل شهرين في منزل في طهران كان يقيم فيه بشكل متكرر.ووفقا لرواية الحرس الثوري الإيراني، أثبتت التحقيقات أن عملية اغتيال هنية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات مصحوباً بانفجار قوي.كانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".

https://sarabic.ae/20240803/صاروخ-قصير-المدى-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-عملية-اغتيال-هنية-1091379506.html

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