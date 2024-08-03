https://sarabic.ae/20240803/صاروخ-قصير-المدى-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-عملية-اغتيال-هنية-1091379506.html
"صاروخ قصير المدى"... الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية "اغتيال هنية"
"صاروخ قصير المدى"... الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية "اغتيال هنية"
سبوتنيك عربي
حمّل الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رسميا مسؤولية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T11:54+0000
2024-08-03T11:54+0000
2024-08-03T11:54+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
إسماعيل هنية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091276960_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e3253aa2d6a46ad1afaf6b5096485ae4.jpg
وقال الحرس الثوري، في بيان رقم 3، إن "الكيان الصهيوني الإرهابي سيتلقى الرد على هذه الجريمة وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والطريقة المناسبة"، مؤكدا أن "اغتيال هنية نفذه النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة".وكشف البيان أن "التحقيقات أثبتت أن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف"، مؤكدا أن "سفك دماء الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد".وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن "المبنى الذي كان فيه إسماعيل هنية هو مقر لإقامة الضيوف الأجانب ويخضع لكافة البروتوكلات الأمنية"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سعى عبر عمليته في طهران لإحداث فتنة في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة".وكان مصدر مطّلع أكد لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية في طهران "مليء بالأكاذيب واستمرار للعمليات النفسية الصهيونية وليس له أي قيمة إعلامية أو معلوماتية".وأشار إلى أن "رونين بيرجمان من قوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني هو أحد كتّاب التقرير"، مشدّداً على أنّ "هوية كاتب التقرير تبيّن مدى ضرورة تجاهلها".وكشفت تقارير أمريكية، في وقت سابق، أن عبوة ناسفة كانت مخبأة في مكان إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، كان من المعروف أن هنية يقيم فيه، تسببت في قتلته.وقالت التقارير: "تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً في دار الضيافة التي يديرها ويحميها "الحرس الثوري" الإيراني، وهي جزء من مجمع كبير، في شمال طهران".وقال خمسة مسؤولين إن القنبلة فُجِّرت عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. وأسفر الانفجار أيضاً عن مقتل حارسه الشخصي، مؤكدان أن الانفجار هز المبنى، وحطم بعض النوافذ، وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي.ولم تعترف إسرائيل علناً بمسؤوليتها عن القتل، لكن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة، وفقاً للمسؤولين الخمسة.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس في طهران.
https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html
https://sarabic.ae/20240802/بايدن-اغتيال-هنية-لم-یساعد-في-العمل-نحو-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091338780.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091276960_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_0d7d4027ed929674696e0596d6f66776.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
"صاروخ قصير المدى"... الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية "اغتيال هنية"
حمّل الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رسميا مسؤولية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال الحرس الثوري، في بيان رقم 3
، إن "الكيان الصهيوني الإرهابي سيتلقى الرد على هذه الجريمة وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والطريقة المناسبة"، مؤكدا أن "اغتيال هنية نفذه النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة".
وكشف البيان أن "التحقيقات أثبتت أن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف"، مؤكدا أن "سفك دماء الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد".
وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن "المبنى الذي كان فيه إسماعيل هنية هو مقر لإقامة الضيوف الأجانب ويخضع لكافة البروتوكلات الأمنية"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سعى عبر عمليته في طهران لإحداث فتنة في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة".
وكان مصدر مطّلع أكد لوكالة
"تسنيم" الإيرانية، أن "تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية في طهران "مليء بالأكاذيب واستمرار للعمليات النفسية الصهيونية وليس له أي قيمة إعلامية أو معلوماتية".
وأشار إلى أن "رونين بيرجمان من قوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني هو أحد كتّاب التقرير"، مشدّداً على أنّ "هوية كاتب التقرير تبيّن مدى ضرورة تجاهلها".
وكشفت تقارير أمريكية، في وقت سابق، أن عبوة ناسفة كانت مخبأة
في مكان إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، كان من المعروف أن هنية يقيم فيه، تسببت في قتلته.
وقالت التقارير: "تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً في دار الضيافة التي يديرها ويحميها "الحرس الثوري" الإيراني، وهي جزء من مجمع كبير، في شمال طهران".
وقال خمسة مسؤولين إن القنبلة فُجِّرت عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. وأسفر الانفجار أيضاً عن مقتل حارسه الشخصي، مؤكدان أن الانفجار هز المبنى، وحطم بعض النوافذ، وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي.
ولم تعترف إسرائيل علناً بمسؤوليتها عن القتل، لكن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة، وفقاً للمسؤولين الخمسة.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية
خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس في طهران.