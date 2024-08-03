https://sarabic.ae/20240803/صاروخ-قصير-المدى-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-عملية-اغتيال-هنية-1091379506.html

"صاروخ قصير المدى"... الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية "اغتيال هنية"

"صاروخ قصير المدى"... الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية "اغتيال هنية"

سبوتنيك عربي

حمّل الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رسميا مسؤولية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T11:54+0000

2024-08-03T11:54+0000

2024-08-03T11:54+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

إسماعيل هنية

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091276960_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e3253aa2d6a46ad1afaf6b5096485ae4.jpg

وقال الحرس الثوري، في بيان رقم 3، إن "الكيان الصهيوني الإرهابي سيتلقى الرد على هذه الجريمة وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والطريقة المناسبة"، مؤكدا أن "اغتيال هنية نفذه النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة".وكشف البيان أن "التحقيقات أثبتت أن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف"، مؤكدا أن "سفك دماء الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد".وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن "المبنى الذي كان فيه إسماعيل هنية هو مقر لإقامة الضيوف الأجانب ويخضع لكافة البروتوكلات الأمنية"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سعى عبر عمليته في طهران لإحداث فتنة في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة".وكان مصدر مطّلع أكد لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول تفاصيل اغتيال إسماعيل هنية في طهران "مليء بالأكاذيب واستمرار للعمليات النفسية الصهيونية وليس له أي قيمة إعلامية أو معلوماتية".وأشار إلى أن "رونين بيرجمان من قوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني هو أحد كتّاب التقرير"، مشدّداً على أنّ "هوية كاتب التقرير تبيّن مدى ضرورة تجاهلها".وكشفت تقارير أمريكية، في وقت سابق، أن عبوة ناسفة كانت مخبأة في مكان إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، كان من المعروف أن هنية يقيم فيه، تسببت في قتلته.وقالت التقارير: "تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً في دار الضيافة التي يديرها ويحميها "الحرس الثوري" الإيراني، وهي جزء من مجمع كبير، في شمال طهران".وقال خمسة مسؤولين إن القنبلة فُجِّرت عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. وأسفر الانفجار أيضاً عن مقتل حارسه الشخصي، مؤكدان أن الانفجار هز المبنى، وحطم بعض النوافذ، وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي.ولم تعترف إسرائيل علناً بمسؤوليتها عن القتل، لكن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية على تفاصيل العملية في أعقاب ذلك مباشرة، وفقاً للمسؤولين الخمسة.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس في طهران.

https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html

https://sarabic.ae/20240802/بايدن-اغتيال-هنية-لم-یساعد-في-العمل-نحو-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091338780.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار