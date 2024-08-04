خبير: رد إيران أكبر من أن يمكن التصدي له.. "حزب الله" سيرد قبل الثلاثاء وقد يدخل الجليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240804/خبير-رد-إيران-أكبر-من-أن-يمكن-التصدي-له-حزب-الله-سيرد-قبل-الثلاثاء-وقد-يدخل-الجليل-1091399757.html
خبير: رد إيران أكبر من أن يمكن التصدي له.. "حزب الله" سيرد قبل الثلاثاء وقد يدخل الجليل
خبير: رد إيران أكبر من أن يمكن التصدي له.. "حزب الله" سيرد قبل الثلاثاء وقد يدخل الجليل
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي والعسكري الدكتور محمود عبد السلام أن سيناريوهات الرد المتوقع من محور المقاومة متعلقة بحجم الاستهداف الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد أهداف... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T09:19+0000
2024-08-04T09:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
إيران
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_30e2c53e6893f499c10aef1f83c9d21c.jpg
وقال عبد السلام لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة، شهدنا أربعة استهدافات مباشرة من الكيان الإسرائيلي وداعميه، الأول لمدينة الحديدة اليمنية إذ تم استهداف مناطق آمنة وأهداف مدنية ومستودعات بترول، وأما الثاني في شمال بابل في العراق حيث استهدفت مناطق مدنية أيضاً وبعض الأهداف العسكرية التابعة للمقاومة والحشد الشعبي، فالثالث الذي استهدف القائد الليناني الكبير في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية في لبنان، والاستهداف الرابع وهو اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد اسماعيل هنية، وما يعنيه ذلك من استهداف لسيادة الدولة الإيرانية عبر استهداف أحد كبار ضيوفها".وأوضح المحلل العسكري السوري بأن إيران "استهدفت في نيسان الماضي، قلب الكيان الجاثم على صدر فلسطين بأكثر من 300 مسيرة وصواريخ جوالة، ولزم الكيان الإسرائيلي للتصدي لهذا الهجوم حشد تحالف عربي مخجل مع دول الغرب وعلى رأسها أمريكا، وكان في الجو ما يقارب 160 طائرة وجميع الدول التي تتواجد فيها قواعد أمريكية كالعراق وسوريا والأردن، وحتى في تركيا وقبرص".الرد الإيراني سيكون أكبر من أن يتم التصدي لهوأضاف المحلل العسكري: "لكل ذلك، أتوقع أن الرد الإيراني وعموم محور المقاومة سيكون كبيراً ومؤثراً وفاعلاً وأكثر من أن يحسب له حساب أو يتم التصدي له على غرار الضربة الأولى التي استلزم الوصول إلى الأهداف أكثر من عشر ساعات، فإيران ستستخدم ترسانتها من الصواريخ الفعالة ذات الأثر التدميري الكبير من نوع أرض جو إضافة إلى الصواريخ الجوالة التي تستطيع تفادي المضادات الجوية المعادية إضافة إلى إمكانية استخدام صواريخ غير تقليدية، وأقصد بذلك الصواريخ الفرط صوتية"."حزب الله" سيجتاز الحدود "اللبنانية الفلسطينية" وسيدخل الجليلوأشار الدكتور عبد السلام إلى أن المناقبية الأخلاقية والقيم القتالية العالية التي يتمتع بها "حزب الله" ومقاتلوه لن تسمح لهم باستهداف الأحياء المدنية داخل فلسطين المحتلة، موضحاً أن حزب الله لا يريد تصويره على أنه أنه يفتك بالمدنيين، ولا يريد تشويه صورته المناقبية التي اعتاد عليها الغرب بأنه لا يضرب إلا الأهداف العسكرية المشروعة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومندرجات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني."العين بالعين والسن بالسن"وأضاف عبد السلام: "من المرجح أن الحزب سيستهدف مطارات، ومراكز القيادة والسيطرة بصواريخ فتاكة ذات دقة عالية وبسرعة عالية لا يمكن للقبة الحديدية التصدي لها، ومن الممكن أن يستهدف محطات الكهرباء وقد توعد بها سابقاً، فسيضرب أهدافاً مؤثرة من شأنها أن دفع إلى الهدنة في غزة، وتزيد الغضب الإسرائيلي على هذه الحكومة المتطرفة، وربما تعجل بإسقاطها، وهذا أقصى ما يريده حزب الله ليسمع دول العالم أن الوقت الذي كانت تتلقى فيه دول المقاومة الضربات من فم صامت قد ولى وأصبح خلف ظهورنا، واليوم العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".الرد قبل يوم الثلاثاءوأكد المحلل العسكري أن رد "حزب الله" سيكون حتماً "قبل كلمة نصر الله المنتظرة يوم الثلاثاء القادم، وإن هذه الضربات ربما تسرع بإنجاز هدنة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث إن الكيان سيكون أمام مشهد قاسٍ وبمثابة العاجز عن حماية نفسه ومستوطنيه، مشيراً إلى أنه الآن قد بدأ بإظهار هذه الصورة من خلال دعوة وزير الحرب في حكومة الكيان الإسرائيلي نظراءه في بريطانيا وفرنسا ودول الناتو إلى إنشاء تحالف عسكري مهمته الرد على محور المقاومة في حال استهدف الكيان".وأضاف: "ومن جهة ثانية شاهدنا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي كيف يستجدي رئيس النظام الأمريكي الخرف جو بايدن من أجل الدفاع عن إسرائيل، ووفق قوله باعتبار أن الكيان الإسرائيلي يقوم بحربه نيابة عن أمريكا والعالم كما جاء في خطابه القبيح أمام كومبارس الكونغرس الأمريكي وبالتالي إيقاف الحرب لن يؤدي سوى إلى وقف الأعمال التي يقوم بها محور المقاومة إسناداً لمعركة غزة الكبرى".وتابع عبد السلام: "أما اليمن فستزيد من الحصار الذي تفرضه على السواحل والموانئ الإسرائيلية سواء في أم الرشراش (إيلات) أو في حيفا، وكذلك سيتم ضرب أهداف في عمق فلسطين المحتلة، وبالنسبة للعراق أعتقد أنها ستزيد من هجماتها ضد القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا في عين الأسد والحرير والمنطقة الخضراء والبوكمال والتنف والشدادي وغيرها".دفاع جوي عربي وإقليميوقال: "أمريكا عازمة على الدفاع بكل ما أوتيت عن طفلها الصهيوني المسخ، وقد أعلن ذلك الرئيس الأمريكي وأعطى الأوامر لوزير الحرب الأمريكي الذي قام استنفر الأسطول الأمريكي وحاملات طائراته ومدمراته للدفاع عن الكيان الإسرائيلي، كما عززت منظومات الدفاع الجوي في الدول الحليفة للكيان في المنظومة العربية والإقليمية، لاعتراض الصواريخ الإيرانية في المجال الجوي لهذه الدول".30 يوماً كفيلة بتدمير إسرائيل لولا دعم أمريكاوقال الدكتور عبد السلام: "أبشركم أن عصر زوال هذا الكيان واندثار وردع حلفائه قد بدأ حقيقة ولولا الدعم الأمريكي والغربي اللا محدود لكانت ثلاثون يوماً من المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة، كفيلة بتدمير هذا الكيان عسكريا واقتصاديا، إذ إن أمريكا مدّت هذا الكيان بأكثر من 100 صفقة سلاح خلال الأشهر العشرة الماضية وأكثر من 65 مليار دولار واشترك جنود المارينز وقادة كبار في الجيش الأمريكي بالتخطيط وقيادة العمليات القيادية، وحتى الحرب على الأرض، شاهدنا مختلف أشكال الدعم اللوجستي عبر الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت، وكيف أن أمريكا نشرت حاملتي طائرات وعدداً كبيراً من القطع البحرية القتالية بعد طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي للدفاع عن هذا الكيان، فكيف إذا تعرض لخطر وجودي من محور المقاومة بضربات فتاكة ومؤثرة للغاية، فبكل تأكيد هي لن تتخلى عن هذا الكيان رغم جرائمه القذرة وقراراته الغبية بجر المنطقة إقليمياً وعالمياً إلى حرب ثالثة لا تبقي ولا تذر".
https://sarabic.ae/20240804/إيران-عازمون-بجدية-على-محاسبة-إسرائيل-والوضع-في-غرب-آسيا-أصبح-حساسا--1091398705.html
https://sarabic.ae/20240803/لبنان-يقرر-إخلاء-بعض-مراكز-قوى-الأمن-في-المناطق-الحدودية-مع-إسرائيل-1091380219.html
https://sarabic.ae/20240803/قناة-إسرائيلية-حالة-تأهب-قصوى-تحسبا-لهجوم-إيراني-محتمل-1091390622.html
إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_950f29fe20d5b2dd358e33c00c74d61e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار حزب الله

خبير: رد إيران أكبر من أن يمكن التصدي له.. "حزب الله" سيرد قبل الثلاثاء وقد يدخل الجليل

09:19 GMT 04.08.2024
© AP Photo / UNCREDITEDالردع العسكري - صاروخ إيراني
الردع العسكري - صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / UNCREDITED
تابعنا عبر
حصري
أكد المحلل السياسي والعسكري الدكتور محمود عبد السلام أن سيناريوهات الرد المتوقع من محور المقاومة متعلقة بحجم الاستهداف الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد أهداف محددة في محور المقاومة.
وقال عبد السلام لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة، شهدنا أربعة استهدافات مباشرة من الكيان الإسرائيلي وداعميه، الأول لمدينة الحديدة اليمنية إذ تم استهداف مناطق آمنة وأهداف مدنية ومستودعات بترول، وأما الثاني في شمال بابل في العراق حيث استهدفت مناطق مدنية أيضاً وبعض الأهداف العسكرية التابعة للمقاومة والحشد الشعبي، فالثالث الذي استهدف القائد الليناني الكبير في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية في لبنان، والاستهداف الرابع وهو اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد اسماعيل هنية، وما يعنيه ذلك من استهداف لسيادة الدولة الإيرانية عبر استهداف أحد كبار ضيوفها".

وأوضح الدكتور عبد السلام أن هذه الاستهدافات الأربعة خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة هذه الدول وبالتالي يمكن القول بأن رد محور المقاومة سيكون متناسبا مع حجم الأهداف التي استهدفها الإسرائيلي، ما يشير إلى أننا مقبلون على مواقف مختلفة عما سبقها.

وأوضح المحلل العسكري السوري بأن إيران "استهدفت في نيسان الماضي، قلب الكيان الجاثم على صدر فلسطين بأكثر من 300 مسيرة وصواريخ جوالة، ولزم الكيان الإسرائيلي للتصدي لهذا الهجوم حشد تحالف عربي مخجل مع دول الغرب وعلى رأسها أمريكا، وكان في الجو ما يقارب 160 طائرة وجميع الدول التي تتواجد فيها قواعد أمريكية كالعراق وسوريا والأردن، وحتى في تركيا وقبرص".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
إيران: عازمون بجدية على محاسبة إسرائيل والوضع في غرب آسيا أصبح حساسا
08:34 GMT
الرد الإيراني سيكون أكبر من أن يتم التصدي له
وأضاف المحلل العسكري: "لكل ذلك، أتوقع أن الرد الإيراني وعموم محور المقاومة سيكون كبيراً ومؤثراً وفاعلاً وأكثر من أن يحسب له حساب أو يتم التصدي له على غرار الضربة الأولى التي استلزم الوصول إلى الأهداف أكثر من عشر ساعات، فإيران ستستخدم ترسانتها من الصواريخ الفعالة ذات الأثر التدميري الكبير من نوع أرض جو إضافة إلى الصواريخ الجوالة التي تستطيع تفادي المضادات الجوية المعادية إضافة إلى إمكانية استخدام صواريخ غير تقليدية، وأقصد بذلك الصواريخ الفرط صوتية".
"حزب الله" سيجتاز الحدود "اللبنانية الفلسطينية" وسيدخل الجليل

وبيّن المحلل السياسي أنه "على الجبهة اللبنانية، أعتقد أن نصر الله سيأمر المقاومة باجتياز منطقة الجليل الأعلى واجتياز الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بحسب تطورات المعركة، وسيقوم بنسف الكثير من الأهداف، بنك أهداف دقيق للغاية بحجم الضربة على الضاحية حيث أعلن سماحة السيد أن تل أبيب مقابل الضاحية الجنوبية وبيروت، والمرفأ بالمرفأ، والقاعدة العسكرية بالقاعدة العسكرية، والمدني بالمدني، والعسكري بالعسكري، والقائد بالقائد، وما إلى ذلك من قواعد اشتباك جديدة فرضها حزب الله في جنوب لبنان".

وأشار الدكتور عبد السلام إلى أن المناقبية الأخلاقية والقيم القتالية العالية التي يتمتع بها "حزب الله" ومقاتلوه لن تسمح لهم باستهداف الأحياء المدنية داخل فلسطين المحتلة، موضحاً أن حزب الله لا يريد تصويره على أنه أنه يفتك بالمدنيين، ولا يريد تشويه صورته المناقبية التي اعتاد عليها الغرب بأنه لا يضرب إلا الأهداف العسكرية المشروعة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومندرجات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
"العين بالعين والسن بالسن"
وأضاف عبد السلام: "من المرجح أن الحزب سيستهدف مطارات، ومراكز القيادة والسيطرة بصواريخ فتاكة ذات دقة عالية وبسرعة عالية لا يمكن للقبة الحديدية التصدي لها، ومن الممكن أن يستهدف محطات الكهرباء وقد توعد بها سابقاً، فسيضرب أهدافاً مؤثرة من شأنها أن دفع إلى الهدنة في غزة، وتزيد الغضب الإسرائيلي على هذه الحكومة المتطرفة، وربما تعجل بإسقاطها، وهذا أقصى ما يريده حزب الله ليسمع دول العالم أن الوقت الذي كانت تتلقى فيه دول المقاومة الضربات من فم صامت قد ولى وأصبح خلف ظهورنا، واليوم العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".
جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
لبنان يقرر إخلاء بعض مراكز قوى الأمن في المناطق الحدودية مع إسرائيل
أمس, 12:26 GMT
الرد قبل يوم الثلاثاء
وأكد المحلل العسكري أن رد "حزب الله" سيكون حتماً "قبل كلمة نصر الله المنتظرة يوم الثلاثاء القادم، وإن هذه الضربات ربما تسرع بإنجاز هدنة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث إن الكيان سيكون أمام مشهد قاسٍ وبمثابة العاجز عن حماية نفسه ومستوطنيه، مشيراً إلى أنه الآن قد بدأ بإظهار هذه الصورة من خلال دعوة وزير الحرب في حكومة الكيان الإسرائيلي نظراءه في بريطانيا وفرنسا ودول الناتو إلى إنشاء تحالف عسكري مهمته الرد على محور المقاومة في حال استهدف الكيان".
وأضاف: "ومن جهة ثانية شاهدنا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي كيف يستجدي رئيس النظام الأمريكي الخرف جو بايدن من أجل الدفاع عن إسرائيل، ووفق قوله باعتبار أن الكيان الإسرائيلي يقوم بحربه نيابة عن أمريكا والعالم كما جاء في خطابه القبيح أمام كومبارس الكونغرس الأمريكي وبالتالي إيقاف الحرب لن يؤدي سوى إلى وقف الأعمال التي يقوم بها محور المقاومة إسناداً لمعركة غزة الكبرى".
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
قناة إسرائيلية: حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل
أمس, 18:23 GMT
وتابع عبد السلام: "أما اليمن فستزيد من الحصار الذي تفرضه على السواحل والموانئ الإسرائيلية سواء في أم الرشراش (إيلات) أو في حيفا، وكذلك سيتم ضرب أهداف في عمق فلسطين المحتلة، وبالنسبة للعراق أعتقد أنها ستزيد من هجماتها ضد القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا في عين الأسد والحرير والمنطقة الخضراء والبوكمال والتنف والشدادي وغيرها".
دفاع جوي عربي وإقليمي
وقال: "أمريكا عازمة على الدفاع بكل ما أوتيت عن طفلها الصهيوني المسخ، وقد أعلن ذلك الرئيس الأمريكي وأعطى الأوامر لوزير الحرب الأمريكي الذي قام استنفر الأسطول الأمريكي وحاملات طائراته ومدمراته للدفاع عن الكيان الإسرائيلي، كما عززت منظومات الدفاع الجوي في الدول الحليفة للكيان في المنظومة العربية والإقليمية، لاعتراض الصواريخ الإيرانية في المجال الجوي لهذه الدول".

وتابع المحلل العسكري: "محور الشر بزعامة أمريكا وعضوية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكل دول الناتو سيدافع بكل قوة عن هذا الكيان، وربما هذه الدول غير راضية عن تصرفات النتنياهو، ولكن في الوقت ذاته مفروض عليها هذا الدفاع عن ربيبتها، لأنها لا تريد أن يظهر الإيراني أو أي من حلف المقاومة بمظهر المنتصر أو أنه استطاع أن يقوم بضربة رادعة وقاسية ومشلّة لهذا الكيان، وكذلك حفظاً لماء وجه الأمريكي وحلفائه".

30 يوماً كفيلة بتدمير إسرائيل لولا دعم أمريكا
وقال الدكتور عبد السلام: "أبشركم أن عصر زوال هذا الكيان واندثار وردع حلفائه قد بدأ حقيقة ولولا الدعم الأمريكي والغربي اللا محدود لكانت ثلاثون يوماً من المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة، كفيلة بتدمير هذا الكيان عسكريا واقتصاديا، إذ إن أمريكا مدّت هذا الكيان بأكثر من 100 صفقة سلاح خلال الأشهر العشرة الماضية وأكثر من 65 مليار دولار واشترك جنود المارينز وقادة كبار في الجيش الأمريكي بالتخطيط وقيادة العمليات القيادية، وحتى الحرب على الأرض، شاهدنا مختلف أشكال الدعم اللوجستي عبر الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت، وكيف أن أمريكا نشرت حاملتي طائرات وعدداً كبيراً من القطع البحرية القتالية بعد طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي للدفاع عن هذا الكيان، فكيف إذا تعرض لخطر وجودي من محور المقاومة بضربات فتاكة ومؤثرة للغاية، فبكل تأكيد هي لن تتخلى عن هذا الكيان رغم جرائمه القذرة وقراراته الغبية بجر المنطقة إقليمياً وعالمياً إلى حرب ثالثة لا تبقي ولا تذر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTسيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في عملية طعن قرب تل أبيب05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала