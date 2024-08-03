https://sarabic.ae/20240803/لبنان-يقرر-إخلاء-بعض-مراكز-قوى-الأمن-في-المناطق-الحدودية-مع-إسرائيل-1091380219.html

لبنان يقرر إخلاء بعض مراكز قوى الأمن في المناطق الحدودية مع إسرائيل

لبنان يقرر إخلاء بعض مراكز قوى الأمن في المناطق الحدودية مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قررت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، إخلاء بعض مراكز القوى الأمنية في المناطق الحدودية المتقدمة ونقل عناصرها باتجاه مراكز أكثر أمانا، وذلك بهدف حمايتهم وتأمين... 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T12:26+0000

2024-08-03T12:26+0000

2024-08-03T12:26+0000

العالم

أخبار العالم الآن

حول العالم

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081699072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c05d6e2e022dc775c0b8d5a69216619.jpg

وذكر موقع "لبنان24" إن بعض عناصر الأمن اللبناني أصبحوا في نقاط أمنية بعيدة نسبيا عن نقاط القصف، فيما ذكرت المصادر أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تتابع يومياً مع عناصرها أحوالهم واحتياجاتهم كما أنها تمدهم بكل ما يحتاجونه وبسرعة قصوى.تاتي الاحتياطات الأمنية اللبنانية في ظل نشر تقارير إعلامية، اليوم السبت، كشفت عن أن الجيش الإسرائيلي نفذ أخيرا عدة إجراءات من أجل زيادة التأهب والجهوزية، وسط المخاوف من التصعيد بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة في بيروت وطهران.وذكر موقع "I24" أن الجيش الإسرائيلي فرض حظر خروج على المقاتلين وخاصة الجنود النظاميين من منازلهم وطالبهم برفع حالة التأهب.وأضاف الموقع، أنه تم رصد تعزيز وتكثيف لجميع التشكيلات، وتعزيز قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر الكمائن في منطقة القيادة الشمالية.وأوضحت أن قائد القيادة الشمالية يقوم بتقييمات ميدانية للوضع على مدار الساعة، كما تقوم القوات الجوية ومراكز الإطفاء بتحديد أهداف معرضة للهجوم.وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، هناك تنسيق وحوار منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين، تحسبا لأي تطورات.ووفقا للموقع، فإن سلاح الجو الإسرائيلي بأكمله في حالة تأهب عالي المستوى، حيث تقوم المقاتلات بالتحليق المستمر في الجو، بالإضافة إلى الانتهاء من نشر بطاريات الدفاع الجوي.كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، حيث توعدت إيران و"حزب الله" برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.

https://sarabic.ae/20240803/مقتل-المسؤول-في-الجبهة-الجنوبية-لـحزب-الله-علي-نزيه-إثر-غارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1091378549.html

https://sarabic.ae/20240803/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-سيارة-في-قضاء-صور-جنوبي-لبنان-1091376259.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار