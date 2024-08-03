https://sarabic.ae/20240803/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-سيارة-في-قضاء-صور-جنوبي-لبنان-1091376259.html

مقتل شخص وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان

مقتل شخص وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قتل شخص وأصيب آخرون بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة بالقرب من بلدة البازورية في قضاء صور جنوبي لبنان. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T08:55+0000

2024-08-03T08:55+0000

2024-08-03T08:55+0000

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وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، إنه قام بسحب الجثة من السيارة المستهدفة في البازورية، وسط معلومات أولية عن أن المستهدف هو عنصر في "حزب الله" اللبناني.وأفادت البعثة الإيرانية الأممية، في وقت سابق اليوم، أن "حزب الله سيختار المزيد من الأهداف والعمق ولن يقتصر رده على الأهداف والأدوات العسكرية"، وذلك في رده على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".وتعهّد نصر الله، بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240803/تقرير-الضربة-الإسرائيلية-على-بيروت-قد-تدفع-حزب-الله-إلى-تغيير-استراتيجيته-1091373297.html

https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-إسرائيلي-لا-توجد-حماية-كافية-لمستوطنات-الشمال-حتى-5-كلم-من-الحدود-مع-حزب-الله-1091341989.html

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