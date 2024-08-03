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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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كواليس السينما
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https://sarabic.ae/20240803/تقرير-الضربة-الإسرائيلية-على-بيروت-قد-تدفع-حزب-الله-إلى-تغيير-استراتيجيته-1091373297.html
تقرير: الضربة الإسرائيلية على بيروت قد تدفع "حزب الله" إلى تغيير استراتيجيته
تقرير: الضربة الإسرائيلية على بيروت قد تدفع "حزب الله" إلى تغيير استراتيجيته
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول لم تكشف عن اسمه في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T05:08+0000
2024-08-03T05:08+0000
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وقالت قناة "سي بي إس نيوز": "حتى الآن، حصر "حزب الله" عملياته في المناطق الحدودية... وضرب أهدافاً عسكرية في المقام الأول... نتوقع أن يختار "حزب الله" في رده "على الضربة الإسرائيلية على بيروت" أهدافاً أوسع وأعمق، ولا يقتصر على الأهداف العسكرية فقط".يوم الثلاثاء، هاجم الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل فيها قائدا كبيرا في "حزب الله"، وقال الجيش الإسرائيلي إن الحزب مسؤول عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 طفلا في مجدل شمس في الجولان. ووصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على لبنان بأنها انتهاك للقانون الدولي.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة
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العالم, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

تقرير: الضربة الإسرائيلية على بيروت قد تدفع "حزب الله" إلى تغيير استراتيجيته

05:08 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر
الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول لم تكشف عن اسمه في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قد تستفز "حزب الله" إلى الابتعاد عن استراتيجيته القديمة والبدء بمهاجمة أكثر فقط المناطق الحدودية والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.
وقالت قناة "سي بي إس نيوز": "حتى الآن، حصر "حزب الله" عملياته في المناطق الحدودية... وضرب أهدافاً عسكرية في المقام الأول... نتوقع أن يختار "حزب الله" في رده "على الضربة الإسرائيلية على بيروت" أهدافاً أوسع وأعمق، ولا يقتصر على الأهداف العسكرية فقط".
يوم الثلاثاء، هاجم الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل فيها قائدا كبيرا في "حزب الله"، وقال الجيش الإسرائيلي إن الحزب مسؤول عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 طفلا في مجدل شمس في الجولان. ووصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على لبنان بأنها انتهاك للقانون الدولي.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"انتقام قاس"
أمس, 14:12 GMT
ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

ويشعر بايدن وكبار مساعديه بالإحباط الشديد من تداعيات الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران، والتي وقعت بعد أقل من أسبوع من أول زيارة لنتنياهو إلى المكتب البيضاوي في واشنطن، منذ 4 سنوات، وفقا للتقارير الأمريكية.

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة
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