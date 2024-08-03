مقتل المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله" علي نزيه إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

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05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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30 د
كواليس السينما
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28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المقهى الثقافي
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240803/مقتل-المسؤول-في-الجبهة-الجنوبية-لـحزب-الله-علي-نزيه-إثر-غارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1091378549.html
مقتل المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله" علي نزيه إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
مقتل المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله" علي نزيه إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، علي نزيه عبد علي، إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T11:20+0000
2024-08-03T11:20+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو قتلت علي نزيه عبد علي، المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله"، وذلك في منطقة البازورية جنوبي لبنان. من جهته، نعى "حزب الله"، المقاتل علي نزيه عبد علي، من مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي "ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية".وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".وتعهّد نصر الله، بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240803/إيران-رد-حزب-الله-على-هجوم-الضاحية-الجنوبية-قد-يشمل-أهدافا-مدنية-وعسكرية-داخل-إسرائيل-1091374819.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

مقتل المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله" علي نزيه إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

11:20 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
قتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، علي نزيه عبد علي، إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو قتلت علي نزيه عبد علي، المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله"، وذلك في منطقة البازورية جنوبي لبنان.
من جهته، نعى "حزب الله"، المقاتل علي نزيه عبد علي، من مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي "ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية".
وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".
وتعهّد نصر الله، بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
إيران: رد "حزب الله" على هجوم الضاحية الجنوبية قد يشمل أهدافا مدنية وعسكرية داخل إسرائيل
07:40 GMT
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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