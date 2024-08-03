https://sarabic.ae/20240803/مقتل-المسؤول-في-الجبهة-الجنوبية-لـحزب-الله-علي-نزيه-إثر-غارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1091378549.html

مقتل المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله" علي نزيه إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

مقتل المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله" علي نزيه إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، علي نزيه عبد علي، إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T11:20+0000

2024-08-03T11:20+0000

2024-08-03T11:20+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a95d6435c637e41faad8f4cd27a220a0.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو قتلت علي نزيه عبد علي، المسؤول في الجبهة الجنوبية لـ"حزب الله"، وذلك في منطقة البازورية جنوبي لبنان. من جهته، نعى "حزب الله"، المقاتل علي نزيه عبد علي، من مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي "ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية".وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، خلال جنازة فؤاد شكر، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".وتعهّد نصر الله، بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240803/إيران-رد-حزب-الله-على-هجوم-الضاحية-الجنوبية-قد-يشمل-أهدافا-مدنية-وعسكرية-داخل-إسرائيل-1091374819.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم