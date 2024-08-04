https://sarabic.ae/20240804/رجل-أعمال-ألماني-يصف-الحرب-في-الشرق-الأوسط-بأنها-نهاية-إسرائيل-1091403957.html
رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل
رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بكيم دوت كوم، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، أن الحرب المحتملة ستكون "نهاية إسرائيل". 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T12:20+0000
2024-08-04T12:20+0000
2024-08-04T12:20+0000
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وقال شميتز على منصة "إكس": "السلام العادل هو أمل إسرائيل الوحيد. الحرب ستكون نهاية إسرائيل".أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد. قال رئيس البنتاغون لويد أوستن إنه ليس لديه ما يقوله عن وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتورط إسرائيل في ذلك. بدورهم، قال ممثلون عن الجيش الإسرائيلي إنهم "لا يستجيبون للتقارير الإعلامية" حول مقتل هنية. وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التحدث علنًا عن مقتل هنية.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وفاة هنية بأنها جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الصفقة-المعروضة-على-الطاولة-صعبة-جدا-لكنها-الأفضل-في-الوقت-الراهن-لإسرائيل-1091400430.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل
صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بكيم دوت كوم، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، أن الحرب المحتملة ستكون "نهاية إسرائيل".
وقال شميتز على منصة "إكس": "السلام العادل هو أمل إسرائيل الوحيد. الحرب ستكون نهاية إسرائيل".
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد. قال رئيس البنتاغون لويد أوستن إنه ليس لديه ما يقوله عن وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتورط إسرائيل في ذلك. بدورهم، قال ممثلون عن الجيش الإسرائيلي إنهم "لا يستجيبون للتقارير الإعلامية" حول مقتل هنية. وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التحدث علنًا عن مقتل هنية.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وفاة هنية بأنها جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".