رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل

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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
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ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240804/رجل-أعمال-ألماني-يصف-الحرب-في-الشرق-الأوسط-بأنها-نهاية-إسرائيل-1091403957.html
رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل
رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بكيم دوت كوم، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، أن الحرب المحتملة ستكون "نهاية إسرائيل". 04.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-04T12:20+0000
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وقال شميتز على منصة "إكس": "السلام العادل هو أمل إسرائيل الوحيد. الحرب ستكون نهاية إسرائيل".أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد. قال رئيس البنتاغون لويد أوستن إنه ليس لديه ما يقوله عن وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتورط إسرائيل في ذلك. بدورهم، قال ممثلون عن الجيش الإسرائيلي إنهم "لا يستجيبون للتقارير الإعلامية" حول مقتل هنية. وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التحدث علنًا عن مقتل هنية.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وفاة هنية بأنها جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الصفقة-المعروضة-على-الطاولة-صعبة-جدا-لكنها-الأفضل-في-الوقت-الراهن-لإسرائيل-1091400430.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

رجل أعمال ألماني يصف الحرب في الشرق الأوسط بأنها نهاية إسرائيل

12:20 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بكيم دوت كوم، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، أن الحرب المحتملة ستكون "نهاية إسرائيل".
وقال شميتز على منصة "إكس": "السلام العادل هو أمل إسرائيل الوحيد. الحرب ستكون نهاية إسرائيل".
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وألقت الحركة باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد. قال رئيس البنتاغون لويد أوستن إنه ليس لديه ما يقوله عن وفاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتورط إسرائيل في ذلك. بدورهم، قال ممثلون عن الجيش الإسرائيلي إنهم "لا يستجيبون للتقارير الإعلامية" حول مقتل هنية. وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التحدث علنًا عن مقتل هنية.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: الصفقة المعروضة على الطاولة صعبة جدا لكنها الأفضل في الوقت الراهن لإسرائيل
09:31 GMT
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وفاة هنية بأنها جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
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