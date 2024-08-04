https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الصفقة-المعروضة-على-الطاولة-صعبة-جدا-لكنها-الأفضل-في-الوقت-الراهن-لإسرائيل-1091400430.html

تقرير: الصفقة المعروضة على الطاولة صعبة جدا لكنها الأفضل في الوقت الراهن لإسرائيل

تقرير: الصفقة المعروضة على الطاولة صعبة جدا لكنها الأفضل في الوقت الراهن لإسرائيل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الصفقة المعروضة على الطاولة صعبة جدا لكنها الأفضل في الوقت الراهن لإسرائيل. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T09:31+0000

2024-08-04T09:31+0000

2024-08-04T09:31+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤول أمني كبير، أنه رغم صعوبة الصفقة المطروحة على الطاولة، لكنها الأفضل في هذا الوقت، سواء لإنقاذ المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، أو لفتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط.وأكد المصدر الإسرائيلي - لم تذكر الصحيفة اسمه- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يماطل ويعيق صفقة التبادل رغم أنه هو من طرح المقترح الأخير، كما أنه هو الذي يقرر من تلقاء نفسه أي صفقة وأي شروط تناسبه وتلائم بلاده.وشدد المصدر الإسرائيلي على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة جلبت جثامين عدد من المحتجزين، لكنها ألحقت الأذى ببقية هؤلاء المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، مشيرا إلى أن الصفقة المعروضة حاليا رغم أنها صعبة الهضم لجميع الأطراف إلا أنها الأفضل في الوقت الراهن.وكانت قناة إسرائيلية قد أفادت، أمس السبت، بأن إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، الآن، سيمنع اندلاع حرب إقليمية.ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن "إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد تقديم تنازلات ويتصرف بقوة مع ملف المحتجزين ولا يرغب في إبرام تلك الصفقة مع حماس"، مضيفة أن "نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن المخطوفين رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة مع حماس".في السياق نفسه، أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أمس الجمعة، أن "تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240803/قناة-إسرائيلية-إبرام-صفقة-التبادل-الآن-سيمنع-اندلاع-حرب-إقليمية-1091392475.html

https://sarabic.ae/20240803/تقرير-غالانت-أبلغ-نتنياهو-عدم-وجود-سبب-أمني-يمنع-التوصل-إلى-صفقة-مع-حماس-1091391991.html

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حركة حماس, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي