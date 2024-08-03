https://sarabic.ae/20240803/قناة-إسرائيلية-إبرام-صفقة-التبادل-الآن-سيمنع-اندلاع-حرب-إقليمية-1091392475.html

قناة إسرائيلية: إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية

قناة إسرائيلية: إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، الآن، سيمنع اندلاع حرب إقليمية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر أمني، قوله إن "إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد تقديم تنازلات ويتصرف بقوة مع ملف المحتجزين ولا يرغب في إبرام تلك الصفقة مع حماس".وأضافت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن المخطوفين رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة مع حماس".في السياق نفسه، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يواصل تأخير الصفقة الخاصة بإعادة المحتجزين، لأسباب سياسية فقط"، بحسب قوله.وأضاف لابيد عبر منصة "إكس"، أنه "يتعين على رؤساء الأجهزة الأمنية أن يخرجوا ويخبروا الجمهور بالحقيقة"، موضحًا أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد تخلت عن المحتجزين، فيتعين عليها أن تكون صادقة مع عائلاتهم وأن تتوقف عن ممارسة الألعاب".وكان لابيد شديد الانتقاد لطريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة وفي الشمال، إذ قال للكنيست، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن "هذه الحكومة فشلت في إدارة البلاد والحرب والاقتصاد وعلاقتنا بأمريكا، وهي تفقد المحتجزين، الذين يضيعون ويقتلون ويموتون تحت الأرض".وأخبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أمس الجمعة، أن "تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240803/تقرير-غالانت-أبلغ-نتنياهو-عدم-وجود-سبب-أمني-يمنع-التوصل-إلى-صفقة-مع-حماس-1091391991.html

https://sarabic.ae/20240803/نتنياهو-نتمسك-بالسيطرة-على-محور-فيلادلفيا-1091389644.html

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