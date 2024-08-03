https://sarabic.ae/20240803/قناة-إسرائيلية-إبرام-صفقة-التبادل-الآن-سيمنع-اندلاع-حرب-إقليمية-1091392475.html
قناة إسرائيلية: إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية
قناة إسرائيلية: إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، الآن، سيمنع اندلاع حرب إقليمية. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T20:40+0000
2024-08-03T20:40+0000
2024-08-03T20:40+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083544823_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a749069987a62f20a1608259eaa055c8.jpg
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر أمني، قوله إن "إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد تقديم تنازلات ويتصرف بقوة مع ملف المحتجزين ولا يرغب في إبرام تلك الصفقة مع حماس".وأضافت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن المخطوفين رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة مع حماس".في السياق نفسه، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يواصل تأخير الصفقة الخاصة بإعادة المحتجزين، لأسباب سياسية فقط"، بحسب قوله.وأضاف لابيد عبر منصة "إكس"، أنه "يتعين على رؤساء الأجهزة الأمنية أن يخرجوا ويخبروا الجمهور بالحقيقة"، موضحًا أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد تخلت عن المحتجزين، فيتعين عليها أن تكون صادقة مع عائلاتهم وأن تتوقف عن ممارسة الألعاب".وكان لابيد شديد الانتقاد لطريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة وفي الشمال، إذ قال للكنيست، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن "هذه الحكومة فشلت في إدارة البلاد والحرب والاقتصاد وعلاقتنا بأمريكا، وهي تفقد المحتجزين، الذين يضيعون ويقتلون ويموتون تحت الأرض".وأخبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أمس الجمعة، أن "تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240803/تقرير-غالانت-أبلغ-نتنياهو-عدم-وجود-سبب-أمني-يمنع-التوصل-إلى-صفقة-مع-حماس-1091391991.html
https://sarabic.ae/20240803/نتنياهو-نتمسك-بالسيطرة-على-محور-فيلادلفيا-1091389644.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083544823_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_819d49434b164a43fc374e192faa9a77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
قناة إسرائيلية: إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، الآن، سيمنع اندلاع حرب إقليمية.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر أمني، قوله إن "إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد تقديم تنازلات ويتصرف بقوة مع ملف المحتجزين ولا يرغب في إبرام تلك الصفقة مع حماس".
وأضافت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن المخطوفين رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة مع حماس".
في السياق نفسه، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد،
اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يواصل تأخير الصفقة الخاصة بإعادة المحتجزين، لأسباب سياسية فقط"، بحسب قوله.
وأضاف لابيد عبر منصة "إكس"، أنه "يتعين على رؤساء الأجهزة الأمنية أن يخرجوا ويخبروا الجمهور بالحقيقة"، موضحًا أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد تخلت عن المحتجزين، فيتعين عليها أن تكون صادقة مع عائلاتهم وأن تتوقف عن ممارسة الألعاب".
وكان لابيد شديد الانتقاد لطريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة وفي الشمال، إذ قال للكنيست، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن "هذه الحكومة فشلت في إدارة البلاد والحرب والاقتصاد وعلاقتنا بأمريكا، وهي تفقد المحتجزين، الذين يضيعون ويقتلون ويموتون تحت الأرض".
وأخبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أمس الجمعة، أن "تل أبيب تواجه مرحلة صعبة
في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة،
حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.