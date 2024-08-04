https://sarabic.ae/20240804/زعيم-كوريا-الشمالية-يشكر-بوتين-ويصفه-بـأصدق-الأصدقاء-1091396959.html
زعيم كوريا الشمالية يشكر بوتين ويصفه بـ"أصدق الأصدقاء"
زعيم كوريا الشمالية يشكر بوتين ويصفه بـ"أصدق الأصدقاء"
سبوتنيك عربي
أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن امتنانه لعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمساعدة في التعافي من أضرار الأمطار التي تعرضت لها بيونغ يانغ منذ... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T06:28+0000
2024-08-04T06:28+0000
2024-08-04T06:28+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأمس السبت، أرسل بوتين رسالة تعاطف إلى كيم جونغ أون، بشأن الأضرار الجسيمة الأخيرة الناجمة عن الفيضانات والأمطار في أجزاء من كوريا الشمالية، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني الفوري للتعافي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وردا على ذلك، عبّر زعيم كوريا الشمالية عن "شكره الصادق" للرئيس الروسي، وقال إنه "يشعر بعمق بالعاطفة الخاصة تجاه صديق حقيقي في أصعب فترة".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إذا كانت المساعدة ضرورية في هذا المسار، فسوف يطلبها زعيم كوريا الشمالية من أصدق الأصدقاء في موسكو"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضاف زعيم كوريا الشمالية أن بلاده تخطط لمواصلة أعمال إعادة التأهيل، وفقا للخطة الموضوعة بالفعل، إذ تم اتخاذ تدابير الدولة في المرحلة الحالية لإصلاح أضرار الفيضانات على الفور.وجاءت المحادثة بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي لم ترد فيه كوريا الشمالية بعد على اقتراح جارتها الجنوبية، يوم الخميس الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية لتعويض أضرار الفيضانات.وتعرضت مدينة سينويجو الحدودية في كوريا الشمالية، ومقاطعة أويجو في مقاطعة فيونجان الشمالية لأمطار غزيرة أخيرا.
https://sarabic.ae/20240803/كيم-جونغ-أون-يوجه-رسالة-حادة-إلى-كوريا-الجنوبية-بعد-أخبار-مفبركة-ويصفها-بـعدو-لا-يتغير-1091386540.html
https://sarabic.ae/20240729/بسيارة-مغمورة-في-السيول-زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-بنفسه-جهود-إنقاذ-المتضررين-صور-1091212553.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية يشكر بوتين ويصفه بـ"أصدق الأصدقاء"
أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن امتنانه لعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمساعدة في التعافي من أضرار الأمطار التي تعرضت لها بيونغ يانغ منذ الأسبوع الماضي.
وأمس السبت، أرسل بوتين رسالة تعاطف إلى كيم جونغ أون، بشأن الأضرار الجسيمة الأخيرة الناجمة عن الفيضانات والأمطار في أجزاء من كوريا الشمالية، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني الفوري للتعافي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
وردا على ذلك، عبّر زعيم كوريا الشمالية عن "شكره الصادق" للرئيس الروسي، وقال إنه "يشعر بعمق بالعاطفة الخاصة تجاه صديق حقيقي في أصعب فترة".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إذا كانت المساعدة ضرورية في هذا المسار، فسوف يطلبها زعيم كوريا الشمالية من أصدق الأصدقاء في موسكو"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضاف زعيم كوريا الشمالية أن بلاده تخطط لمواصلة أعمال إعادة التأهيل، وفقا للخطة الموضوعة بالفعل، إذ تم اتخاذ تدابير الدولة في المرحلة الحالية لإصلاح أضرار الفيضانات على الفور.
وجاءت المحادثة بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي لم ترد فيه كوريا الشمالية بعد على اقتراح جارتها الجنوبية، يوم الخميس الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية لتعويض أضرار الفيضانات.
وتعرضت مدينة سينويجو الحدودية في كوريا الشمالية، ومقاطعة أويجو في مقاطعة فيونجان الشمالية لأمطار غزيرة أخيرا.