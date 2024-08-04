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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240804/مصدر-ليبي-لـسبوتنيك-حقل-الشرارة-النفطي-لم-يغلق-حتى-الآن-1091394114.html
مصدر ليبي لـ"سبوتنيك": حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن
مصدر ليبي لـ"سبوتنيك": حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن
سبوتنيك عربي
نفى مصدر ليبي، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية التي أفادت بإغلاق حقل الشرارة النفطي على أيدي محتجين محليين، مؤكدًا أم هناك استعدادات للإغلاق قد بدأت بالفعل. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T02:22+0000
2024-08-04T02:22+0000
حقل الشرارة
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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بنغازي ــ سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" إن "حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن، ولكن هناك استعدادات للإغلاق يوم غدًا"، موضحًا أن "هناك رسائل وصلت إلى الموظفين والمهندسين في الحقل تفيد بأن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من صباح الغد".وكان مهندسان بالحقل قد صرحا، أمس، بأن محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئيا في وقت متأخر السبت.من جانب آخر، نقلت بوابة "الوسط" الليبة عن مصدر قوله إن "مجموعة لم تعلن عن نفسها حتى الآن تلقت أوامر بإقفال الحقل".ويعد حقل الشرارة النفطي أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، ويقع في جنوب غرب البلاد بالقرب من مدينة أوباري، حيث تم اكتشاف الحقل عام 1980 وبدأ إنتاجه عام 1996.ويُعتبر حقل الشرارة مصدرًا رئيسيا لإنتاج النفط في ليبيا، حيث يساهم بحصة كبيرة من إجمالي إنتاج النفط الليبي وتُدير الحقل شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات عالمية.
https://sarabic.ae/20240729/ليبيا-مجلس-الدولة-يرفض-إعلان-عقيلة-صالح-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-حكومة-موحدة-1091220166.html
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حقل الشرارة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حقل الشرارة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصدر ليبي لـ"سبوتنيك": حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن

02:22 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / -النفط في ليبيا
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / -
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نفى مصدر ليبي، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية التي أفادت بإغلاق حقل الشرارة النفطي على أيدي محتجين محليين، مؤكدًا أم هناك استعدادات للإغلاق قد بدأت بالفعل.
بنغازي ــ سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" إن "حقل الشرارة النفطي لم يغلق حتى الآن، ولكن هناك استعدادات للإغلاق يوم غدًا"، موضحًا أن "هناك رسائل وصلت إلى الموظفين والمهندسين في الحقل تفيد بأن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من صباح الغد".

وأضاف المصدر أن "هناك احتجاجات غير واضحة التفاصيل حتى الآن، تتعلق بحراك محلي لديهم بعض المطالب. لم تتضح بعد طبيعة هذه المطالب بشكل كامل، إلا أنها تتسبب في توتر واستعدادات لإغلاق الحقل".

وكان مهندسان بالحقل قد صرحا، أمس، بأن محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئيا في وقت متأخر السبت.
من جانب آخر، نقلت بوابة "الوسط" الليبة عن مصدر قوله إن "مجموعة لم تعلن عن نفسها حتى الآن تلقت أوامر بإقفال الحقل".
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ويعد حقل الشرارة النفطي أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، ويقع في جنوب غرب البلاد بالقرب من مدينة أوباري، حيث تم اكتشاف الحقل عام 1980 وبدأ إنتاجه عام 1996.
ويُعتبر حقل الشرارة مصدرًا رئيسيا لإنتاج النفط في ليبيا، حيث يساهم بحصة كبيرة من إجمالي إنتاج النفط الليبي وتُدير الحقل شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات عالمية.
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