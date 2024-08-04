"معظمهم دون سن السادسة"... اكتشاف مقبرة "غامضة" عمرها 2500 عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240804/معظمهم-دون-سن-السادسة-اكتشاف-مقبرة-غامضة-عمرها-2500-عام-1091404494.html
"معظمهم دون سن السادسة"... اكتشاف مقبرة "غامضة" عمرها 2500 عام
"معظمهم دون سن السادسة"... اكتشاف مقبرة "غامضة" عمرها 2500 عام
سبوتنيك عربي
اكتشفت مجوعة من علماء الآثار، بناء على بعض الحفريات الجديدة، موقعًا لمقبرة عمرها 2500 عام في النرويج، وذلك في حادثة فريدة ن نوعها. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T12:41+0000
2024-08-04T12:41+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103803/14/1038031478_0:774:2048:1926_1920x0_80_0_0_46e02a7f530bc761ec3f6f83443e3294.jpg
المجموعة الرئيسية من القبور، التي تضم 39 جثة فردية، كانت كلها لأطفال دون سن السادسة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة لشظايا العظام التي نجت من حرق الجثث.حدث ذلك في وقت كان فيه معدل وفيات الرضع مرتفعًا نسبيًا - على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة حول سبب فصل القبور بدلاً من كونها جماعية.قال قائد الحفريات جورو فوسوم، عالم الآثار من متحف التاريخ الثقافي في أوسلو، لميتي إستيب من ساينس النرويج: "كان هناك شيء خاص في الموقع بأكمله".يقول الباحثون إن معظم المدافن حدثت بين عامي 800 و200 قبل الميلاد، وتم وضعها بالقرب من الطرق السريعة من حيث موقعها - لذلك فهي شيء كان المجتمع بأكمله يعرفه. لا يبدو أن هذه كانت مدافن سرية.كانت القبور مستديرة أو بيضاوية الشكل، بأقطار تصل إلى مترين (6.5 قدم). تم وضع بعضها مع لوح حجري مركزي مع أحجار حافة حوله. يقول فريق علماء الآثار إنه شيء لم يسبق له مثيل في أوروبا.ويستمر العمل على تحليل أجزاء الفخار التي عثر عليها في نفس الموقع - والتي من المحتمل أن تكون حاويات للعظام المحروقة التي تمت دراستها للتو - والتي قد تكشف المزيد عن هؤلاء الأشخاص وكيف كانوا يعيشون.
https://sarabic.ae/20240804/دراسة-تكتشف-وجود-معادن-ثقيلة-وسامة-في-العديد-من-منتجات-الشوكولاتة-الداكنة-1091400289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103803/14/1038031478_0:582:2048:2118_1920x0_80_0_0_5839eb75c131a709d5d671e652108c09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

"معظمهم دون سن السادسة"... اكتشاف مقبرة "غامضة" عمرها 2500 عام

12:41 GMT 04.08.2024
© Fotolia / Nanihtaجمجمة في الغابة
جمجمة في الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Fotolia / Nanihta
تابعنا عبر
اكتشفت مجوعة من علماء الآثار، بناء على بعض الحفريات الجديدة، موقعًا لمقبرة عمرها 2500 عام في النرويج، وذلك في حادثة فريدة ن نوعها.
المجموعة الرئيسية من القبور، التي تضم 39 جثة فردية، كانت كلها لأطفال دون سن السادسة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة لشظايا العظام التي نجت من حرق الجثث.

كان هناك قبران آخران يحتويان على جثث بالغين ولكنهما منفصلان عن المجموعة الرئيسية، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.

حدث ذلك في وقت كان فيه معدل وفيات الرضع مرتفعًا نسبيًا - على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة حول سبب فصل القبور بدلاً من كونها جماعية.
قال قائد الحفريات جورو فوسوم، عالم الآثار من متحف التاريخ الثقافي في أوسلو، لميتي إستيب من ساينس النرويج: "كان هناك شيء خاص في الموقع بأكمله".
تمتد القبور لفترة طويلة في التاريخ، عبر الانتقال بين العصر البرونزي والعصر الحديدي.
شوكولاتة داكنة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مجتمع
دراسة تكتشف وجود "معادن ثقيلة وسامة" في العديد من منتجات الشوكولاتة الداكنة
09:24 GMT
عندما بدأت أعمال التنقيب في مقاطعة أوستفولد لأول مرة، كان علماء الآثار يتوقعون العثور على قطع أثرية من العصر الحجري، وليس قبورًا من ألفي عام لاحقًا.
يقول الباحثون إن معظم المدافن حدثت بين عامي 800 و200 قبل الميلاد، وتم وضعها بالقرب من الطرق السريعة من حيث موقعها - لذلك فهي شيء كان المجتمع بأكمله يعرفه. لا يبدو أن هذه كانت مدافن سرية.
كانت القبور مستديرة أو بيضاوية الشكل، بأقطار تصل إلى مترين (6.5 قدم). تم وضع بعضها مع لوح حجري مركزي مع أحجار حافة حوله. يقول فريق علماء الآثار إنه شيء لم يسبق له مثيل في أوروبا.
ويستمر العمل على تحليل أجزاء الفخار التي عثر عليها في نفس الموقع - والتي من المحتمل أن تكون حاويات للعظام المحروقة التي تمت دراستها للتو - والتي قد تكشف المزيد عن هؤلاء الأشخاص وكيف كانوا يعيشون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMTسيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في عملية طعن قرب تل أبيب05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала