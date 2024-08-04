https://sarabic.ae/20240804/معظمهم-دون-سن-السادسة-اكتشاف-مقبرة-غامضة-عمرها-2500-عام-1091404494.html

"معظمهم دون سن السادسة"... اكتشاف مقبرة "غامضة" عمرها 2500 عام

"معظمهم دون سن السادسة"... اكتشاف مقبرة "غامضة" عمرها 2500 عام

سبوتنيك عربي

اكتشفت مجوعة من علماء الآثار، بناء على بعض الحفريات الجديدة، موقعًا لمقبرة عمرها 2500 عام في النرويج، وذلك في حادثة فريدة ن نوعها. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T12:41+0000

2024-08-04T12:41+0000

2024-08-04T12:41+0000

مجتمع

علوم

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المجموعة الرئيسية من القبور، التي تضم 39 جثة فردية، كانت كلها لأطفال دون سن السادسة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة لشظايا العظام التي نجت من حرق الجثث.حدث ذلك في وقت كان فيه معدل وفيات الرضع مرتفعًا نسبيًا - على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة حول سبب فصل القبور بدلاً من كونها جماعية.قال قائد الحفريات جورو فوسوم، عالم الآثار من متحف التاريخ الثقافي في أوسلو، لميتي إستيب من ساينس النرويج: "كان هناك شيء خاص في الموقع بأكمله".يقول الباحثون إن معظم المدافن حدثت بين عامي 800 و200 قبل الميلاد، وتم وضعها بالقرب من الطرق السريعة من حيث موقعها - لذلك فهي شيء كان المجتمع بأكمله يعرفه. لا يبدو أن هذه كانت مدافن سرية.كانت القبور مستديرة أو بيضاوية الشكل، بأقطار تصل إلى مترين (6.5 قدم). تم وضع بعضها مع لوح حجري مركزي مع أحجار حافة حوله. يقول فريق علماء الآثار إنه شيء لم يسبق له مثيل في أوروبا.ويستمر العمل على تحليل أجزاء الفخار التي عثر عليها في نفس الموقع - والتي من المحتمل أن تكون حاويات للعظام المحروقة التي تمت دراستها للتو - والتي قد تكشف المزيد عن هؤلاء الأشخاص وكيف كانوا يعيشون.

https://sarabic.ae/20240804/دراسة-تكتشف-وجود-معادن-ثقيلة-وسامة-في-العديد-من-منتجات-الشوكولاتة-الداكنة-1091400289.html

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