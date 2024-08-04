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https://sarabic.ae/20240804/مقتل-أكثر-من-70-شخصا-في-احتجاجات-بنغلاديش-بينهم-14-شرطيا-1091422910.html
مقتل أكثر من 70 شخصا في احتجاجات بنغلاديش بينهم 14 شرطيا
مقتل أكثر من 70 شخصا في احتجاجات بنغلاديش بينهم 14 شرطيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بنغلاديشية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 73 شخصا قتلوا عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في دكا ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 14... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T23:00+0000
2024-08-04T23:47+0000
بنغلاديش
احتجاجات
العالم
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تصاعدت الاحتجاجات ضد نظام الحصص الذي تطبقه الحكومة البنغلاديشية في الوظائف العامة الأسبوع الماضي بعد اشتباكات عنيفة في جامعة دكا.وزعموا التمييز والمحسوبية تجاه أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي قاد حزبها حركة الاستقلال.وجاء في التقرير أن 13 من أصل 14 ضابط شرطة قتلوا عندما هاجم مهاجمون مجهولون مركزا للشرطة في مدينة سيراجغانج، على بعد 110 كيلومترات (68.3 ميلا) من دكا.وفرضت حكومة بنغلاديش حظر التجول في دكا ومدن أخرى في البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء.وأضاف التقرير بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.وجاء في التقرير أنه تم إعلان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل عطلات في جميع أنحاء البلاد.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الصحيفة أنه في العديد من الأماكن التي جرت فيها مسيرات وأشكال أخرى من الاحتجاج، ردد العديد من المتظاهرين شعارات تطالب باستقالة الحكومة.وجاء في التقرير أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول تلقوا تعليمات من الهيئات التنظيمية الحكومية لإغلاق الإنترنت عبر الهاتف المحمول وتطبيقاته.في 19 يوليو، فرضت بنغلاديش حظر التجول على مستوى البلاد، لقمع أعمال العنف بعد مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما لا يقل عن 300 ضابط شرطة.في أواخر يوليو/تموز، قال زافيد أختار، رئيس غرفة التجارة والصناعة للمستثمرين الأجانب، إن الاقتصاد البنغلاديشي خسر عشرة مليارات دولار، بسبب الاحتجاجات الطلابية، وحظر التجول، وانقطاع الاتصالات.
https://sarabic.ae/20240804/عصيان-مدني-ومطالبات-بتنحي-رئيسة-الوزراء-الحاكمة-منذ-15-عاما-ماذا-يحدث-في-بنغلاديش-1091397862.html
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بنغلاديش, احتجاجات, العالم
بنغلاديش, احتجاجات, العالم

مقتل أكثر من 70 شخصا في احتجاجات بنغلاديش بينهم 14 شرطيا

23:00 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 23:47 GMT 04.08.2024)
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMANحركة الطلاب المناهضة للتمييز يعقدون مظاهرة في ساحة شهيد مينار المركزية في دكا، بنغلاديش، 3 أغسطس/ آب 2024
حركة الطلاب المناهضة للتمييز يعقدون مظاهرة في ساحة شهيد مينار المركزية في دكا، بنغلاديش، 3 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN
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ذكرت وسائل إعلام بنغلاديشية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 73 شخصا قتلوا عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في دكا ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 14 ضابط شرطة مع فرض الحكومة حظر التجول وقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في دكا.
تصاعدت الاحتجاجات ضد نظام الحصص الذي تطبقه الحكومة البنغلاديشية في الوظائف العامة الأسبوع الماضي بعد اشتباكات عنيفة في جامعة دكا.
وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص 30% من المناصب الحكومية لأفراد عائلات قدامى المحاربين في حرب 1971.
وزعموا التمييز والمحسوبية تجاه أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي قاد حزبها حركة الاستقلال.
وجاء في التقرير أن 13 من أصل 14 ضابط شرطة قتلوا عندما هاجم مهاجمون مجهولون مركزا للشرطة في مدينة سيراجغانج، على بعد 110 كيلومترات (68.3 ميلا) من دكا.
وفرضت حكومة بنغلاديش حظر التجول في دكا ومدن أخرى في البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء.
وأضاف التقرير بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.
وجاء في التقرير أنه تم إعلان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل عطلات في جميع أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الصحيفة أنه في العديد من الأماكن التي جرت فيها مسيرات وأشكال أخرى من الاحتجاج، ردد العديد من المتظاهرين شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
حركة الطلاب المناهضة للتمييز يعقدون مظاهرة في ساحة شهيد مينار المركزية في دكا، بنغلاديش، 3 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
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وجاء في التقرير أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول تلقوا تعليمات من الهيئات التنظيمية الحكومية لإغلاق الإنترنت عبر الهاتف المحمول وتطبيقاته.
في 19 يوليو، فرضت بنغلاديش حظر التجول على مستوى البلاد، لقمع أعمال العنف بعد مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما لا يقل عن 300 ضابط شرطة.
في أواخر يوليو/تموز، قال زافيد أختار، رئيس غرفة التجارة والصناعة للمستثمرين الأجانب، إن الاقتصاد البنغلاديشي خسر عشرة مليارات دولار، بسبب الاحتجاجات الطلابية، وحظر التجول، وانقطاع الاتصالات.
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