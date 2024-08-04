https://sarabic.ae/20240804/مقتل-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-داخل-مستشفى-الأقصى-وسط-غزة-فيديو-1091393948.html
مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي داخل مستشفى الأقصى وسط غزة.. فيديو
مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي داخل مستشفى الأقصى وسط غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 18 في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T01:20+0000
2024-08-04T01:20+0000
2024-08-04T01:20+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى".وتابع البيان: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها"، مطالبًا "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة"وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240803/إطلاق-عشرات-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-تجاه-إسرائيل-فيديو-1091393327.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي داخل مستشفى الأقصى وسط غزة.. فيديو
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 18 في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى".
وأضاف البيان: "ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وتابع البيان: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها"، مطالبًا "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة"
وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.