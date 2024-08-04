https://sarabic.ae/20240804/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-لا-تتدخل-في-السياسة-الأمريكية-وتتوقع-من-الأمريكيين-المثل-1091395622.html

مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تتدخل في السياسة الأمريكية وتتوقع من الأمريكيين المثل

مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تتدخل في السياسة الأمريكية وتتوقع من الأمريكيين المثل

سبوتنيك عربي

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقرير أمريكي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتد عليه ووبخه بسبب المماطلة في الوصول إلى صفقة... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T05:31+0000

2024-08-04T05:31+0000

2024-08-04T05:31+0000

بنيامين نتنياهو

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إسماعيل هنية

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غزة

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وقال مكتب نتنياهو، أمس السبت، إن "رئيس الوزراء "لا يتدخل في السياسة الأمريكية وسيعمل مع أي شخص يتم انتخابه رئيسا، ويتوقع من الأمريكيين أيضا عدم التدخل في السياسة الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكر تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال لنتنياهو خلال مكالمة الخميس الماضي، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، في إيران يوم الأربعاء، كان "في وقت سيء"، وجاء "في الوقت الذي كان يأمل فيه الأمريكيون أن يكون نهاية المطاف" للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.كما طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي "التوقف عن الهراء"، خلال محادثتهما الهاتفية، يوم الخميس الماضي.وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، إن بايدن زعم ​​أيضا أن عملية الاغتيال قد تشعل حربا إقليمية.وذكر التقرير أيضا أن نتنياهو نفى أن يكون الطرف الذي يعيق المفاوضات، وألقى باللوم على "حماس"، كما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي علنا.وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس السبت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن نتنياهو يشعر بمزيد من الجرأة لضرب إيران، منذ قرار بايدن في 21 يوليو/ تموز الماضي، بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.

https://sarabic.ae/20240802/مسؤولون-بايدن-حذر-نتنياهو-من-التصعيد-ودعاه-لوقف-إطلاق-النار--1091366659.html

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