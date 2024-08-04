https://sarabic.ae/20240804/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-لا-تتدخل-في-السياسة-الأمريكية-وتتوقع-من-الأمريكيين-المثل-1091395622.html
مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تتدخل في السياسة الأمريكية وتتوقع من الأمريكيين المثل
مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تتدخل في السياسة الأمريكية وتتوقع من الأمريكيين المثل
سبوتنيك عربي
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقرير أمريكي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتد عليه ووبخه بسبب المماطلة في الوصول إلى صفقة... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T05:31+0000
2024-08-04T05:31+0000
2024-08-04T05:31+0000
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وقال مكتب نتنياهو، أمس السبت، إن "رئيس الوزراء "لا يتدخل في السياسة الأمريكية وسيعمل مع أي شخص يتم انتخابه رئيسا، ويتوقع من الأمريكيين أيضا عدم التدخل في السياسة الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكر تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال لنتنياهو خلال مكالمة الخميس الماضي، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، في إيران يوم الأربعاء، كان "في وقت سيء"، وجاء "في الوقت الذي كان يأمل فيه الأمريكيون أن يكون نهاية المطاف" للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.كما طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي "التوقف عن الهراء"، خلال محادثتهما الهاتفية، يوم الخميس الماضي.وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، إن بايدن زعم أيضا أن عملية الاغتيال قد تشعل حربا إقليمية.وذكر التقرير أيضا أن نتنياهو نفى أن يكون الطرف الذي يعيق المفاوضات، وألقى باللوم على "حماس"، كما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي علنا.وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس السبت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن نتنياهو يشعر بمزيد من الجرأة لضرب إيران، منذ قرار بايدن في 21 يوليو/ تموز الماضي، بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.
https://sarabic.ae/20240802/مسؤولون-بايدن-حذر-نتنياهو-من-التصعيد-ودعاه-لوقف-إطلاق-النار--1091366659.html
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بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تتدخل في السياسة الأمريكية وتتوقع من الأمريكيين المثل
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقرير أمريكي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتد عليه ووبخه بسبب المماطلة في الوصول إلى صفقة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي بينهما يوم الخميس الماضي.
وقال مكتب نتنياهو، أمس السبت، إن "رئيس الوزراء "لا يتدخل في السياسة الأمريكية وسيعمل مع أي شخص يتم انتخابه رئيسا، ويتوقع من الأمريكيين أيضا عدم التدخل في السياسة الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وذكر تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال لنتنياهو خلال مكالمة الخميس الماضي، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، في إيران يوم الأربعاء، كان "في وقت سيء"، وجاء "في الوقت الذي كان يأمل فيه الأمريكيون أن يكون نهاية المطاف" للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
كما طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي "التوقف عن الهراء"، خلال محادثتهما الهاتفية، يوم الخميس الماضي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، إن بايدن زعم أيضا أن عملية الاغتيال قد تشعل حربا إقليمية.
وذكر التقرير أيضا أن نتنياهو نفى أن يكون الطرف الذي يعيق المفاوضات، وألقى باللوم على "حماس"، كما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي علنا.
وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس السبت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن نتنياهو يشعر بمزيد من الجرأة لضرب إيران، منذ قرار بايدن في 21 يوليو/ تموز الماضي، بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024.