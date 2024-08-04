https://sarabic.ae/20240804/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-عن-قرار-للتسهيل-على-المواطنين-في-الخارج-1091401172.html

وزير الخارجية المصري يعلن عن قرار للتسهيل على المواطنين في الخارج

وزير الخارجية المصري يعلن عن قرار للتسهيل على المواطنين في الخارج

سبوتنيك عربي

أعلن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن قرار جديد من شأنه التسهيل على المصريين المقيمين في الخارج. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T09:48+0000

2024-08-04T09:48+0000

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" إن عن عبد العاطي قوله إنه سيتم رقمنة الخدمات القنصلية لتسهيل تقديم الخدمات المصريين في الخارج.جاءت تصريحات الوزير المصري خلال انعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، حيث أكد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات من أجل رقمنة الخدمات القنصلية وأنه سيتم دعم القنصليات والسفارات المتواجدة في دول التي بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية.ووعد عبد العاطي بحل مشكلة الجالية المصرية في كندا بشأن بعض أوراقهم من أجل دخولهم إلى وطنهم الأم.يشار إلى أن مؤتمر المصريين في الخارج، يعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس/ آب، تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، بحضور د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير العمل المصري محمد جبران.يأتي انعقاد المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت، في يوليو/ تموز الماضي، برنامجا جديدا لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج يتضمن كافة القضايا الشائكة ما بين الاهتمام ببناء الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتحسين بيئة العمل وتوفير مظلة اجتماعية للمواطنين.شمل البرنامج الجديد أزمات الطاقة وقضية التغيرات المناخية، كما ناقش قضية تجديد الخطاب الديني، فقد جاء برنامج الحكومة متكامل يناقش كافة القضايا ويقدم الحلول الواقعية لها.وأولت الحكومة المصرية اهتماما خاصا بتحسين أوضاع العمالة المصرية في الخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات ومنها تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.وعمل برنامج الحكومة المصرية على استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.

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