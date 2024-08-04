وزير الخارجية المصري يعلن عن قرار للتسهيل على المواطنين في الخارج

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كواليس السينما
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صدى الحياة
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
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لبنان والعالم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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المقهى الثقافي
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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السينما ما بين التاريخ والدين
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240804/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-عن-قرار-للتسهيل-على-المواطنين-في-الخارج-1091401172.html
وزير الخارجية المصري يعلن عن قرار للتسهيل على المواطنين في الخارج
وزير الخارجية المصري يعلن عن قرار للتسهيل على المواطنين في الخارج
سبوتنيك عربي
أعلن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن قرار جديد من شأنه التسهيل على المصريين المقيمين في الخارج. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T09:48+0000
2024-08-04T09:48+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" إن عن عبد العاطي قوله إنه سيتم رقمنة الخدمات القنصلية لتسهيل تقديم الخدمات المصريين في الخارج.جاءت تصريحات الوزير المصري خلال انعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، حيث أكد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات من أجل رقمنة الخدمات القنصلية وأنه سيتم دعم القنصليات والسفارات المتواجدة في دول التي بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية.ووعد عبد العاطي بحل مشكلة الجالية المصرية في كندا بشأن بعض أوراقهم من أجل دخولهم إلى وطنهم الأم.يشار إلى أن مؤتمر المصريين في الخارج، يعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس/ آب، تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، بحضور د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير العمل المصري محمد جبران.يأتي انعقاد المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت، في يوليو/ تموز الماضي، برنامجا جديدا لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج يتضمن كافة القضايا الشائكة ما بين الاهتمام ببناء الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتحسين بيئة العمل وتوفير مظلة اجتماعية للمواطنين.شمل البرنامج الجديد أزمات الطاقة وقضية التغيرات المناخية، كما ناقش قضية تجديد الخطاب الديني، فقد جاء برنامج الحكومة متكامل يناقش كافة القضايا ويقدم الحلول الواقعية لها.وأولت الحكومة المصرية اهتماما خاصا بتحسين أوضاع العمالة المصرية في الخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات ومنها تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.وعمل برنامج الحكومة المصرية على استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.
https://sarabic.ae/20240803/مصر-تؤكد-دعمها-ومساندتها-للبنان-في-مواجهة-التهديدات-المحيطة-به-1091385817.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

وزير الخارجية المصري يعلن عن قرار للتسهيل على المواطنين في الخارج

09:48 GMT 04.08.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعلن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن قرار جديد من شأنه التسهيل على المصريين المقيمين في الخارج.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" إن عن عبد العاطي قوله إنه سيتم رقمنة الخدمات القنصلية لتسهيل تقديم الخدمات المصريين في الخارج.
جاءت تصريحات الوزير المصري خلال انعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، حيث أكد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات من أجل رقمنة الخدمات القنصلية وأنه سيتم دعم القنصليات والسفارات المتواجدة في دول التي بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية.
ووعد عبد العاطي بحل مشكلة الجالية المصرية في كندا بشأن بعض أوراقهم من أجل دخولهم إلى وطنهم الأم.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
مصر تؤكد دعمها ومساندتها للبنان "في مواجهة التهديدات المحيطة به"
أمس, 15:30 GMT
يشار إلى أن مؤتمر المصريين في الخارج، يعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس/ آب، تحت شعار "من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا"، بحضور د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير العمل المصري محمد جبران.
يأتي انعقاد المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت، في يوليو/ تموز الماضي، برنامجا جديدا لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج يتضمن كافة القضايا الشائكة ما بين الاهتمام ببناء الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتحسين بيئة العمل وتوفير مظلة اجتماعية للمواطنين.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
وزيرة الهجرة المصرية تكشف الحل للتعرف على جثامين حادث مركب اليونان
27 يونيو 2023, 18:18 GMT
شمل البرنامج الجديد أزمات الطاقة وقضية التغيرات المناخية، كما ناقش قضية تجديد الخطاب الديني، فقد جاء برنامج الحكومة متكامل يناقش كافة القضايا ويقدم الحلول الواقعية لها.
وأولت الحكومة المصرية اهتماما خاصا بتحسين أوضاع العمالة المصرية في الخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات ومنها تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.
وعمل برنامج الحكومة المصرية على استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.
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