أردوغان: التصفيق في الكونغرس لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا" بقعة سوداء على أيديهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240805/أردوغان-التصفيق-في-الكونغرس-لأكاذيب-نتنياهو-هتلر-عصرنا--بقعة-سوداء-على-أيديهم--1091440532.html
أردوغان: التصفيق في الكونغرس لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا" بقعة سوداء على أيديهم
أردوغان: التصفيق في الكونغرس لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا" بقعة سوداء على أيديهم
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، منصات التواصل الاجتماعي في تعاملها بازدواجية مع الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن "العالم يواجه فاشية رقمية لا... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T13:55+0000
2024-08-05T13:55+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
رجب طيب أردوغان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1e/1091255951_0:28:1193:699_1920x0_80_0_0_aedc570dffe7cc8068e6909e408ccab8.jpg
وقال أردوغان، في كلمة خلال ندوة حول حقوق الإنسان نظمها حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، إن "النظام العالمي يعاني من فراغ خطير في السلطة ورفع راية الإفلاس إزاء الأزمة في غزة"، مضيفًا أن "الظلم في غزة، الذي يجب أن يحرك الإنسانية بطبيعة الحال، لم يُقابل بأي رد فعل من مجلس الأمن الدولي"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وفيما يتعلق بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكونغرس، قال الرئيس التركي: "المكان الطبيعي لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ليس المنابر البرلمانية، إنما قاعات المحاكم"، متابعًا: "من صفقوا لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا"، لن يتمكنوا من إزالة هذه البقعة السوداء، التي لحقت بأيديهم".يشار إلى أنه اندلعت، في الآونة الأخيرة، موجة جديدة من الحرب الكلامية بين أنقرة وتل أبيب، تضمنت تهديدا مباشرا وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإسرائيل، بالتدخل عسكريا لوقف الحرب في غزة، كما فعلت بلاده في ليبيا وقره باغ.ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمقارنة أردوغان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "يجب إجبار الرئيس التركي على إنهاء دعمه لحماس".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أوكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى ما لايقل عن 40 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي 7 أوكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أوكتوبر، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240730/محلل-تركي-لـسبوتنيك-تهديدات-أنقرة-وتل-أبيب-المتبادلة-غير-قابلة-للتحقق-على-أرض-الواقع-1091259151.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1e/1091255951_64:0:1124:795_1920x0_80_0_0_bfa55ca3b0a7edb5eb7b12d6ae6bcc88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان: التصفيق في الكونغرس لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا" بقعة سوداء على أيديهم

13:55 GMT 05.08.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، منصات التواصل الاجتماعي في تعاملها بازدواجية مع الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن "العالم يواجه فاشية رقمية لا تتسامح حتى مع صور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور".
وقال أردوغان، في كلمة خلال ندوة حول حقوق الإنسان نظمها حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، إن "النظام العالمي يعاني من فراغ خطير في السلطة ورفع راية الإفلاس إزاء الأزمة في غزة"، مضيفًا أن "الظلم في غزة، الذي يجب أن يحرك الإنسانية بطبيعة الحال، لم يُقابل بأي رد فعل من مجلس الأمن الدولي"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وفيما يتعلق بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكونغرس، قال الرئيس التركي: "المكان الطبيعي لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ليس المنابر البرلمانية، إنما قاعات المحاكم"، متابعًا: "من صفقوا لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا"، لن يتمكنوا من إزالة هذه البقعة السوداء، التي لحقت بأيديهم".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
محلل تركي لـ"سبوتنيك": تهديدات أنقرة وتل أبيب المتبادلة غير قابلة للتحقق على أرض الواقع
30 يوليو, 16:11 GMT
يشار إلى أنه اندلعت، في الآونة الأخيرة، موجة جديدة من الحرب الكلامية بين أنقرة وتل أبيب، تضمنت تهديدا مباشرا وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإسرائيل، بالتدخل عسكريا لوقف الحرب في غزة، كما فعلت بلاده في ليبيا وقره باغ.
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمقارنة أردوغان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "يجب إجبار الرئيس التركي على إنهاء دعمه لحماس".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أوكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى ما لايقل عن 40 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفي 7 أوكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أوكتوبر، بحسب قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала