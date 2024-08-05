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أوكرانيا... معدل الوفيات يتجاوز معدل المواليد ثلاث مرات
أوكرانيا... معدل الوفيات يتجاوز معدل المواليد ثلاث مرات
سبوتنيك عربي
أعلن المركز التحليلي الوطني الأوكراني " OpenDatabot"، الذي يجمع البيانات الرسمية، اليوم الاثنين، أن معدل الوفيات في أوكرانيا يتجاوز معدل المواليد ثلاث مرات. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T10:03+0000
2024-08-05T10:03+0000
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وقال المركز: "في الوقت الحالي، مقابل كل مواطن حديث الولادة، هناك ثلاث وفيات".وأشار إلى أن معدل المواليد في أوكرانيا انخفض بنسبة 9% على مدار العام، وفقًا لمؤشرات الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وأفاد محللون أنه منذ فبراير/شباط 2022، ارتفع معدل الوفيات في أوكرانيا بمقدار مرة ونصف.وفي وقت سابق، قالت مديرة المعهد الأوكراني للأبحاث الديموغرافية والاجتماعية، إيلا ليبانوفا، إن عدد سكان البلاد بحلول عام 2033 قد يصل إلى 35 مليون نسمة على الأكثر.في أبريل/نيسان، ذكر الصحفيون الأوكرانيون، بعد تحليل المواد الصادرة عن وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية بشأن استراتيجية التنمية الديموغرافية في البلاد، أن معدل المواليد في البلاد انخفض إلى أدنى مستوى له في السنوات الـ300 الماضية. وقال رئيس الوزراء السابق ميكولا أزاروف، في يناير/كانون الثاني، إن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار مرتين ونصف.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

أوكرانيا... معدل الوفيات يتجاوز معدل المواليد ثلاث مرات

10:03 GMT 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن المركز التحليلي الوطني الأوكراني " OpenDatabot"، الذي يجمع البيانات الرسمية، اليوم الاثنين، أن معدل الوفيات في أوكرانيا يتجاوز معدل المواليد ثلاث مرات.
وقال المركز: "في الوقت الحالي، مقابل كل مواطن حديث الولادة، هناك ثلاث وفيات".

وفي الوقت نفسه، ذكر محللو الموارد أنه في الفترة 2018-2020 كانت نسبة المواليد إلى الوفيات واحدة إلى اثنتين.

وأشار إلى أن معدل المواليد في أوكرانيا انخفض بنسبة 9% على مدار العام، وفقًا لمؤشرات الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وأفاد محللون أنه منذ فبراير/شباط 2022، ارتفع معدل الوفيات في أوكرانيا بمقدار مرة ونصف.
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وفي وقت سابق، قالت مديرة المعهد الأوكراني للأبحاث الديموغرافية والاجتماعية، إيلا ليبانوفا، إن عدد سكان البلاد بحلول عام 2033 قد يصل إلى 35 مليون نسمة على الأكثر.
في أبريل/نيسان، ذكر الصحفيون الأوكرانيون، بعد تحليل المواد الصادرة عن وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية بشأن استراتيجية التنمية الديموغرافية في البلاد، أن معدل المواليد في البلاد انخفض إلى أدنى مستوى له في السنوات الـ300 الماضية. وقال رئيس الوزراء السابق ميكولا أزاروف، في يناير/كانون الثاني، إن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار مرتين ونصف.
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