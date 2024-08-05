https://sarabic.ae/20240805/إعلام-محلي-قرار-من-رئيس-بنغلاديش-بالإفراج-عن-رئيسة-الوزراء-السابقة-والمعتقلين-السياسيين-1091447236.html

إعلام محلي: قرار من رئيس بنغلاديش بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة ومعتقلين سياسيين

إعلام محلي: قرار من رئيس بنغلاديش بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة ومعتقلين سياسيين

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بنغالية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البنغالي محمد شهاب الدين، عقد اجتماعًا مع قادة الجيش والأحزاب السياسية المختلفة، نتج عنه اتخاذ قرار رئاسي... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T17:22+0000

2024-08-05T17:22+0000

2024-08-05T17:40+0000

العالم

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وقالت شبكة "آر تي في نيوز" البنغالية، إنه قد "عُقد اجتماع لقائد الجيش وقائد البحرية وقائد القوات الجوية وقادة مختلف الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني برئاسة الرئيس البنغالي، محمد شهاب الدين".وأضافت أنه خلال الاجتماع "تم اتخاذ العديد من القرارات، بما في ذلك إطلاق سراح رئيسة حزب بنغلاديش الوطني ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بالإجماع في الاجتماع"، بالإضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين في حركة مناهضة التمييز ومؤخرا في قضايا مختلفة".واستقلت حسينة (76 عاما) المروحية برفقة شقيقتها الصغرى، الشيخة ريحانة، إلى "مكان أكثر أمانا"، وفقا لصحيفة "دكا تريبيون" البنغلاديشية.من ناحية أخرى، ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، وشقيقتها الشيخة ريحانة، وصلتا إلى مكان آمن، وكانت الشيخة حسينة تنوي تسجيل خطاب قبل مغادرتها، لكنها لم تسنح لها الفرصة للقيام بذلك.وأعلن قائد الجيش في بنغلاديش، واكر الزمان، في خطاب للشعب، أن "رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، استقالت من منصبها، وأن حكومة مؤقتة بمشاركة جميع الأحزاب ستتشكل بعد استقالتها من منصبها"، بحسب صحيفة "دكا تريبيون".ولوّح حشد مبتهج بالأعلام، ورقص بعضهم فوق دبابة في الشوارع، صباح اليوم، قبل أن يقتحم المئات بوابات المقر الرسمي للشيخة حسينة.وقبل أن يقتحم المتظاهرون المجمّع، حث نجل حسينة، قوات الأمن في البلاد على منع أي استيلاء على السلطة من حكمها، الذي دام 15 عاما.وتتواصل منذ شهر الاحتجاجات في دولة بنغلاديش، الواقعة جنوب شرقي آسيا، وذلك اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص 30% من المناصب الحكومية لأفراد عائلات قدامى المحاربين في حرب 1971.وزعموا التمييز والمحسوبية تجاه أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي قاد حزبها حركة الاستقلال.وكان المتظاهرون الشباب وطلبة الجامعات هم القوى الرئيسة التي قادت المظاهرت في بنغلاديش، الذين احتجوا ضد نظام الحصص المثير للجدل للوظائف الحكومية في البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة.

https://sarabic.ae/20240805/إعلام-رئيسة-وزراء-بنجلاديش-تغادر-البلاد-على-متن-مروحية-عسكرية-إثر-الاحتجاجات-المستمرة-1091432301.html

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