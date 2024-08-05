https://sarabic.ae/20240805/الرئيس-التونسي-يقدم-ملف-ترشحه-لفترة-رئاسية-جديدة-صور-1091435189.html

الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. صور

الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. صور

سبوتنيك عربي

قدّم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه لفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T11:28+0000

2024-08-05T11:28+0000

2024-08-05T11:28+0000

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

قيس سعيد

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/05/1091434888_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_464563845e7fddf53a0ba8eedd1c140b.jpg

وأكد سعيد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتطوعين في حملته الانتخابية جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات ما زال مفتوحا".يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ستغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الثلاثاء.وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال سعيد في مقطع مصور نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبّيت النداء.. ومن محافظة برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.

https://sarabic.ae/20240720/انتخابات-الرئاسة-في-تونس-من-هم-أبرز-المترشحين-وما-هي-حظوظ-فوزهم-1090976002.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي