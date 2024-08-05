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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. صور
الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. صور
سبوتنيك عربي
قدّم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه لفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد سعيد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتطوعين في حملته الانتخابية جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات ما زال مفتوحا".يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ستغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الثلاثاء.وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال سعيد في مقطع مصور نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبّيت النداء.. ومن محافظة برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240720/انتخابات-الرئاسة-في-تونس-من-هم-أبرز-المترشحين-وما-هي-حظوظ-فوزهم-1090976002.html
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حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. صور

11:28 GMT 05.08.2024
© Sputnik . Mariam.Gaderaالرئيس التونسي، قيس سعيد، يودع ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة، 5 أغسطس/ آب 2024
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يودع ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة، 5 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
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حصري
قدّم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه لفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد سعيد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتطوعين في حملته الانتخابية جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات ما زال مفتوحا".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالرئيس التونسي، قيس سعيد، يودع ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة، 5 أغسطس/ آب 2024
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يودع ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة، 5 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يودع ملف ترشحه لفترة رئاسية جديدة، 5 أغسطس/ آب 2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ستغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الثلاثاء.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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انتخابات الرئاسة في تونس.. من هم أبرز المترشحين وما هي حظوظ فوزهم؟
20 يوليو, 20:17 GMT
وقال سعيد في مقطع مصور نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبّيت النداء.. ومن محافظة برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".
وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
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