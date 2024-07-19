https://sarabic.ae/20240719/الرئيس-التونسي-يعلن-ترشحه-لولاية-ثانية-حين-يدعوك-الواجب-الوطني-المقدس-فلا-مجال-للتردد-1090955113.html

الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية ثانية.. "حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد"

الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية ثانية.. "حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، المقرر إجرائها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T19:32+0000

2024-07-19T19:32+0000

2024-07-19T19:32+0000

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وقال سعيد في مقطع مصور نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبّيت النداء.. ومن محافظة برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا في مطلع الشهر الجاري إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن وقتها عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه ألمح إلى ذلك بالقول، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".كما أكد أنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرا إلى أن "الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان".وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.

https://sarabic.ae/20240711/تبون-يعلن-ترشحة-لولاية-ثانية-في-الجزائر-إذا-رفض-الشعب-فهو-حر-ومن-يأتي-بعدي-يكمل-المشوار-1090708324.html

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