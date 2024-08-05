https://sarabic.ae/20240805/الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-الهدف-من-اغتيال-هنية-هو-إطالة-أمد-الحرب-وتوسيع-الصراع--عاجل-1091452898.html
الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": ندين بشدة اغتيال هنية ونعتبر ذلك عملا جبانا الهدف منه إطالة أمد الحرب
الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": ندين بشدة اغتيال هنية ونعتبر ذلك عملا جبانا الهدف منه إطالة أمد الحرب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الهدف من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، لافتًا إلى أن تلك العملية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T23:21+0000
2024-08-05T23:21+0000
2024-08-05T23:26+0000
الرئيس الفلسطيني
إسماعيل هنية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "ندين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية. ونحن نعتبر هذا عملا جبانا وتطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية. ولا شك أن الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها".وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".
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الرئيس الفلسطيني, إسماعيل هنية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
الرئيس الفلسطيني, إسماعيل هنية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": ندين بشدة اغتيال هنية ونعتبر ذلك عملا جبانا الهدف منه إطالة أمد الحرب
23:21 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 23:26 GMT 05.08.2024)
حصري
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الهدف من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، لافتًا إلى أن تلك العملية سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب على غزة.
رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "ندين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية. ونحن نعتبر هذا عملا جبانا وتطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية. ولا شك أن الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها".
وأضاف أن "[عملية الاغتيال] سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، لكننا ندعو شعبنا إلى البقاء صامدا وموحدا وصابرا في مواجهة هذا الاحتلال".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".