https://sarabic.ae/20240805/السيسي-يحذر-من-منعطف-شديد-الخطورة-بالشرق-الأوسط-1091438870.html
السيسي يحذر من "منعطف شديد الخطورة" بالشرق الأوسط
السيسي يحذر من "منعطف شديد الخطورة" بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة وخطيرة للغاية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والحكمة". 05.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الممثل الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: "السيسي، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين"، وأكدا على "الرغبة في عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا".ووفقا للمتحدث، فقد توافقت "مصر وتركيا على خطورة المشهد الإقليمي، وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، وضرورة إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل مستدام".وأشار السيسي إلى "تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن "وزير الخارجية التركي، نقل للسيسي تحيات وتقدير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، وهو ما ثمّنه الرئيس المصري، مشيداً بنتائج زيارة أردوغان لمصر، في فبراير/ شباط الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض
https://sarabic.ae/20240805/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-برر-تعثر-المفاوضات-بانتظار-ضمانات-أمريكية-1091436634.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم
السيسي يحذر من "منعطف شديد الخطورة" بالشرق الأوسط
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة وخطيرة للغاية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والحكمة".
وقال الممثل الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: "السيسي، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين"، وأكدا على "الرغبة في عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا".
وخلال اللقاء، شدد السيسي "على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً"، كما أكد على أن "التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".
ووفقا للمتحدث، فقد توافقت "مصر وتركيا على خطورة المشهد الإقليمي، وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، وضرورة إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل مستدام".
وأشار السيسي إلى "تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن "وزير الخارجية التركي، نقل للسيسي تحيات وتقدير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، وهو ما ثمّنه الرئيس المصري، مشيداً بنتائج زيارة أردوغان لمصر، في فبراير/ شباط الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.