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خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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السيسي يحذر من "منعطف شديد الخطورة" بالشرق الأوسط
السيسي يحذر من "منعطف شديد الخطورة" بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة وخطيرة للغاية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والحكمة". 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T13:07+0000
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وقال الممثل الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: "السيسي، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين"، وأكدا على "الرغبة في عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا".ووفقا للمتحدث، فقد توافقت "مصر وتركيا على خطورة المشهد الإقليمي، وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، وضرورة إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل مستدام".وأشار السيسي إلى "تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن "وزير الخارجية التركي، نقل للسيسي تحيات وتقدير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، وهو ما ثمّنه الرئيس المصري، مشيداً بنتائج زيارة أردوغان لمصر، في فبراير/ شباط الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم

السيسي يحذر من "منعطف شديد الخطورة" بالشرق الأوسط

13:07 GMT 05.08.2024
© AP Photo الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة وخطيرة للغاية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والحكمة".
وقال الممثل الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان: "السيسي، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين"، وأكدا على "الرغبة في عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا".

وخلال اللقاء، شدد السيسي "على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً"، كما أكد على أن "التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

ووفقا للمتحدث، فقد توافقت "مصر وتركيا على خطورة المشهد الإقليمي، وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، وضرورة إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل مستدام".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 25 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
إعلام إسرائيلي: نتنياهو برر تعثر المفاوضات بانتظار ضمانات أمريكية
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وأشار السيسي إلى "تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن "وزير الخارجية التركي، نقل للسيسي تحيات وتقدير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، وهو ما ثمّنه الرئيس المصري، مشيداً بنتائج زيارة أردوغان لمصر، في فبراير/ شباط الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.
السيسي: مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض
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