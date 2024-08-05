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خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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السينما ما بين التاريخ والدين
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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شيماء ثامر
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https://sarabic.ae/20240805/الصين-تكشف-عن-طوربيد-يمكنه-إغراق-حاملات-الطائرات-1091445247.html
الصين تكشف عن طوربيد يمكنه إغراق حاملات الطائرات
الصين تكشف عن طوربيد يمكنه إغراق حاملات الطائرات
سبوتنيك عربي
تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تملكها الوحدات البحرية لأنها مصممة للانطلاق من منصات خاصة تحت الماء، نحو أهداف معادية سواء أكانت سفنا أو... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T16:11+0000
2024-08-05T16:11+0000
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ورغم استخدام الطوربيدات في معارك بحرية واسعة منذ القرن الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي وصلت إليه الطوربيدات الحديثة حوّلها إلى سلاح خارق يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام العسكرية، التي تشمل تدمير السفن والغواصات أو ضرب أهداف ساحلية أو حتى تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية تحت الماء.وتطوّر الصين أنواعا مختلفة من الطوربيدات، التي تستخدمها لمهام متنوعة منها طوربيد سري مقاوم للتشويش يمثل تهديدا لحاملات الطائرات المعادية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أمس الأحد.ولفتت المجلة إلى أن "الطوربيد الصيني يسمح للغواصات الصينية بتدمير السفن المعادية في ضربة واحدة"، مشيرة إلى أنه "ظهر في مقطع فيديو خاص بتدريبات أجراها الجيش الصيني بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس قوة الغواصات الصينية".وخلال التدريبات، جرى إطلاق الطوربيد الذي يحمل اسما كوديا هو "واي يو - 10" من غواصة صينية من طراز "تايب - 039 بي"، حيث تمكن من تفجير الهدف بنجاح، متسببا بتكوين عمود من الماء ارتفاعه نحو 100 متر.ولفتت الصحيفة إلى أن "القوة الهائلة التي رافقت انفجار الطوربيد، تشير إلى أن استخدامه ضد أي حاملة طائرات سيؤدي إلى إغراقها أو إخراجها من الخدمة، على أقل تقدير".ويعرف الطوربيد الصيني بـ"السمكة - 10" ويستخدم تقنيات توجيه متطورة ونظام دفاع متقدم يجعله أحد أفضل الطوربيدات أداء في العالم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن مداه يصل إلى 50 كيلومترا.وتمتلك الصين ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات في الخدمة و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة و42 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة، إضافة إلى 150 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20221215/ما-هي-تقنية-التكهف-الفائق-التي-تستخدمها-الطوربيدات-الروسية-1071226414.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
https://sarabic.ae/20231023/تي---2-طوربيد-روسي-يدمر-الغواصات-على-عمق-350-مترا-تحت-سطح-البحر-1082371730.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تكشف عن طوربيد يمكنه إغراق حاملات الطائرات

16:11 GMT 05.08.2024
© Depositphotos.com / 3dmentatغواصة تطلق طوربيداً
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Depositphotos.com / 3dmentat
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تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تملكها الوحدات البحرية لأنها مصممة للانطلاق من منصات خاصة تحت الماء، نحو أهداف معادية سواء أكانت سفنا أو غواصات.
ورغم استخدام الطوربيدات في معارك بحرية واسعة منذ القرن الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي وصلت إليه الطوربيدات الحديثة حوّلها إلى سلاح خارق يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام العسكرية، التي تشمل تدمير السفن والغواصات أو ضرب أهداف ساحلية أو حتى تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية تحت الماء.
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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15 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
وتطوّر الصين أنواعا مختلفة من الطوربيدات، التي تستخدمها لمهام متنوعة منها طوربيد سري مقاوم للتشويش يمثل تهديدا لحاملات الطائرات المعادية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أمس الأحد.
ولفتت المجلة إلى أن "الطوربيد الصيني يسمح للغواصات الصينية بتدمير السفن المعادية في ضربة واحدة"، مشيرة إلى أنه "ظهر في مقطع فيديو خاص بتدريبات أجراها الجيش الصيني بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس قوة الغواصات الصينية".
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"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
1 أبريل, 15:22 GMT
وخلال التدريبات، جرى إطلاق الطوربيد الذي يحمل اسما كوديا هو "واي يو - 10" من غواصة صينية من طراز "تايب - 039 بي"، حيث تمكن من تفجير الهدف بنجاح، متسببا بتكوين عمود من الماء ارتفاعه نحو 100 متر.
ولفتت الصحيفة إلى أن "القوة الهائلة التي رافقت انفجار الطوربيد، تشير إلى أن استخدامه ضد أي حاملة طائرات سيؤدي إلى إغراقها أو إخراجها من الخدمة، على أقل تقدير".
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"تي - 2"... طوربيد روسي يدمر الغواصات على عمق 350 مترا تحت سطح البحر
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ويعرف الطوربيد الصيني بـ"السمكة - 10" ويستخدم تقنيات توجيه متطورة ونظام دفاع متقدم يجعله أحد أفضل الطوربيدات أداء في العالم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن مداه يصل إلى 50 كيلومترا.
© Sputnikقدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة فوجيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"
© Sputnik
وتمتلك الصين ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية بينها حاملتا طائرات في الخدمة و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة و42 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة، إضافة إلى 150 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.
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