بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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https://sarabic.ae/20240805/بايدن-ناقشنا-الخطوات-المتخذة-للدفاع-عن-قواتنا-والرد-في-المكان-وبالطريقة-التي-نختارهما-1091452733.html
بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما
بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه تلقى تحديثات بشأن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد تحضيرات مساندة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم من قبل... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T22:57+0000
2024-08-05T22:57+0000
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في منشور عبر منصة "إكس": "تلقيت، برفقة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إيجازا حول الوضع في الشرق الأوسط. وتلقيت التحديثات بشأن التهديدات التي تمثلها إيران ووكلائها، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتحضيرات مساندة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم".وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، ما أدى إلى إصابة عدة جنود حسبما أعلن البنتاغون.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.
https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html
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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما

22:57 GMT 05.08.2024
© AFP 2023 / Saul Loebخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه تلقى تحديثات بشأن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد تحضيرات مساندة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم من قبل إيران.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في منشور عبر منصة "إكس": "تلقيت، برفقة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إيجازا حول الوضع في الشرق الأوسط. وتلقيت التحديثات بشأن التهديدات التي تمثلها إيران ووكلائها، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتحضيرات مساندة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم".

وأضاف: "ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد على أي اعتداء ضدها في المكان وبالطريقة التي نختارهما".

وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، ما أدى إلى إصابة عدة جنود حسبما أعلن البنتاغون.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
البنتاغون لـ"سبوتنيك": إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق
21:52 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.
وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".
في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة00:28 GMT
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