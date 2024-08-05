https://sarabic.ae/20240805/بايدن-ناقشنا-الخطوات-المتخذة-للدفاع-عن-قواتنا-والرد-في-المكان-وبالطريقة-التي-نختارهما-1091452733.html

بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما

بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه تلقى تحديثات بشأن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد تحضيرات مساندة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم من قبل... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T22:57+0000

2024-08-05T22:57+0000

2024-08-05T22:57+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في منشور عبر منصة "إكس": "تلقيت، برفقة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إيجازا حول الوضع في الشرق الأوسط. وتلقيت التحديثات بشأن التهديدات التي تمثلها إيران ووكلائها، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتحضيرات مساندة إسرائيل في حال تعرضت لهجوم".وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، ما أدى إلى إصابة عدة جنود حسبما أعلن البنتاغون.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.

https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html

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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم