https://sarabic.ae/20240805/بلينكن-أبلغ-مجموعة-السبع-أن-حزب-الله-وإيران-سينفذان-هجوما-خلال-الـ24-ساعة-المقبلة-1091423350.html
بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجوما خلال الـ24 ساعة المقبلة
بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجوما خلال الـ24 ساعة المقبلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجومًا ضد إسرائيل خلال الـ24... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T02:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مصادر قولها، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر نظراءه من دول مجموعة السبع يوم الأحد، أن هجوم إيران وحزب الله ضد إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين".وأوضحت المصادر أن بلينكن أكد أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة لأغراض دفاعية فقط.وقال أحد المصادر إن بلينكن "بدا محبطا عندما أطلع الوزراء على المحادثات الأخيرة مع إسرائيل بشأن صفقة الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار". مشيرًا إلى أن الوزير الأمريكي أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن شعرت أنها "قريبة من تحقيق انفراجة" قبل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240805/وزارة-الخارجية-البريطانية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-لبنان-فورا-1091423068.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة السبع الكبار, إسرائيل, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة السبع الكبار, إسرائيل, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجوما خلال الـ24 ساعة المقبلة
02:16 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 02:17 GMT 05.08.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجومًا ضد إسرائيل خلال الـ24 ساعة المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مصادر قولها، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر نظراءه من دول مجموعة السبع يوم الأحد، أن هجوم إيران وحزب الله ضد إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين".
وأوضحت المصادر أن "بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان". وأنه قال إن "الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم، لكنه ألمح إلى أنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة".
وأوضحت المصادر أن بلينكن أكد أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة لأغراض دفاعية فقط.
وقال أحد المصادر إن بلينكن "بدا محبطا عندما أطلع الوزراء على المحادثات الأخيرة مع إسرائيل بشأن صفقة الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار". مشيرًا إلى أن الوزير الأمريكي أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن شعرت أنها "قريبة من تحقيق انفراجة" قبل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.