https://sarabic.ae/20240805/بلينكن-أبلغ-مجموعة-السبع-أن-حزب-الله-وإيران-سينفذان-هجوما-خلال-الـ24-ساعة-المقبلة-1091423350.html

بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجوما خلال الـ24 ساعة المقبلة

بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجوما خلال الـ24 ساعة المقبلة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ مجموعة السبع أن حزب الله وإيران سينفذان هجومًا ضد إسرائيل خلال الـ24... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T02:16+0000

2024-08-05T02:16+0000

2024-08-05T02:17+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة السبع الكبار

إسرائيل

أخبار حزب الله

إيران

أخبار إيران

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088532039_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a1092e09aa2aef1e3707d4641d283492.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مصادر قولها، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر نظراءه من دول مجموعة السبع يوم الأحد، أن هجوم إيران وحزب الله ضد إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين".وأوضحت المصادر أن بلينكن أكد أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة لأغراض دفاعية فقط.وقال أحد المصادر إن بلينكن "بدا محبطا عندما أطلع الوزراء على المحادثات الأخيرة مع إسرائيل بشأن صفقة الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار". مشيرًا إلى أن الوزير الأمريكي أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن شعرت أنها "قريبة من تحقيق انفراجة" قبل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

https://sarabic.ae/20240805/وزارة-الخارجية-البريطانية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-لبنان-فورا-1091423068.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة السبع الكبار, إسرائيل, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى