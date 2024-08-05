https://sarabic.ae/20240805/وزارة-الخارجية-البريطانية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-لبنان-فورا-1091423068.html
وزارة الخارجية البريطانية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا
وزارة الخارجية البريطانية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية مواطني البلاد إلى مغادرة لبنان على الفور بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، وأعلنت استدعاء أفراد... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T00:52+0000
2024-08-05T00:52+0000
2024-08-05T00:52+0000
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وقال المكتب في بيان، "إذا كنتم حاليا في لبنان، فإننا نشجعكم على المغادرة، بينما تظل الخيارات التجارية متاحة".وفي وقت سابق، أوصت سفارات الولايات المتحدة والهند والسويد ودول أخرى مواطنيها بمغادرة لبنان.كما تصاعد الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويقصف الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله مواقع بعضهم البعض يوميًا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن حوالي 80 ألف من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240804/الرئيس-الإيراني-لوزير-الخارجية-الأردني-اغتيال-هنية-خطأ-إسرائيلي-جسيم-لن-يمر-دون-رد-1091420894.html
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العالم, بريطانيا, لبنان, طوفان الأقصى
العالم, بريطانيا, لبنان, طوفان الأقصى
وزارة الخارجية البريطانية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا
دعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية مواطني البلاد إلى مغادرة لبنان على الفور بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، وأعلنت استدعاء أفراد عائلات موظفي السفارة في بيروت من المنطقة.
وقال المكتب في بيان، "إذا كنتم حاليا في لبنان، فإننا نشجعكم على المغادرة، بينما تظل الخيارات التجارية متاحة".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء عائلات المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية في بيروت مؤقتا من المنطقة، لكن السفارة ستواصل القيام بواجباتها الأساسية.
وفي وقت سابق، أوصت سفارات الولايات المتحدة والهند والسويد ودول أخرى مواطنيها بمغادرة لبنان.
كما تصاعد الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويقصف الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله مواقع بعضهم البعض يوميًا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن حوالي 80 ألف من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.