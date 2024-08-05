https://sarabic.ae/20240805/بوتين-ضمان-أمن-روسيا-يبقى-أحد-أهم-الأولويات--1091437402.html
بوتين: ضمان أمن روسيا يبقى أحد أهم الأولويات
بوتين: ضمان أمن روسيا يبقى أحد أهم الأولويات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن ضمان أمن روسيا يبقى أحد أهم الأولويات. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T12:35+0000
2024-08-05T12:35+0000
2024-08-05T12:35+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين: "بالطبع، يظل ضمان الأمن أحد أهم الأولويات، وهذا هو أداء مستقر للقوات المسلحة، وتطويرها، وتزويدها بأنواع حديثة من المعدات والأسلحة والذخيرة، ودعم شبابنا الموجودين على الخطوط الأمامية، على خط التماس القتالي، الذين يخاطرون بحياتهم وصحتهم من أجل حماية مصالح دولتنا، وبالطبع أفراد أسرهم، كل ذلك سيكون من أولويات عمل البرلمان في دورة الخريف" .وقال: "يجب أن يخلق الوضع التشريعي الظروف الملائمة لمزيد من التنمية المستقرة والمستدامة للاقتصاد، والتي على أساسها ينبغي حل القضايا الاجتماعية".وفي الختام، أشار بوتين إلى أن روسيا تحل المشاكل الجديدة بكرامة وبنتائج جيدة، لكنه حث على عدم التراخي.
https://sarabic.ae/20240804/زعيم-كوريا-الشمالية-يشكر-بوتين-ويصفه-بـأصدق-الأصدقاء-1091396959.html
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روسيا
بوتين: ضمان أمن روسيا يبقى أحد أهم الأولويات
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن ضمان أمن روسيا يبقى أحد أهم الأولويات.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين: "بالطبع، يظل ضمان الأمن أحد أهم الأولويات، وهذا هو أداء مستقر للقوات المسلحة، وتطويرها، وتزويدها بأنواع حديثة من المعدات والأسلحة والذخيرة، ودعم شبابنا الموجودين على الخطوط الأمامية، على خط التماس القتالي، الذين يخاطرون بحياتهم وصحتهم من أجل حماية مصالح دولتنا، وبالطبع أفراد أسرهم، كل ذلك سيكون من أولويات عمل البرلمان في دورة الخريف" .
وأشار بوتين أيضًا إلى أن المهمة الرئيسية لجميع الفروع الحكومية هي حماية مصالح المواطنين. نحن نتحدث عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال: "يجب أن يخلق الوضع التشريعي الظروف الملائمة لمزيد من التنمية المستقرة والمستدامة للاقتصاد، والتي على أساسها ينبغي حل القضايا الاجتماعية".
وفي الختام، أشار بوتين إلى أن روسيا تحل المشاكل الجديدة بكرامة وبنتائج جيدة، لكنه حث على عدم التراخي.