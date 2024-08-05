https://sarabic.ae/20240805/مجموعة-السبع-تدعو-إلى-تجنب-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1091424958.html
"مجموعة السبع" تدعو إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط
"مجموعة السبع" تدعو إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، جميع الأطراف المشاركة في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبعة في بيان: "ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي تحرك يمكن أن يعرقل مسار الحوار أو يشجع عن حدوث تصعيد جديد".وتمت الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي لمجموعة السبع بعد تصاعد الأزمة الأخيرة.وتصاعدت التوترات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر في بيروت.وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
https://sarabic.ae/20240804/الرئيس-الإيراني-لوزير-الخارجية-الأردني-اغتيال-هنية-خطأ-إسرائيلي-جسيم-لن-يمر-دون-رد-1091420894.html
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دول السبع الكبار, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, لبنان, العالم العربي
دول السبع الكبار, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, لبنان, العالم العربي
"مجموعة السبع" تدعو إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط
دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، جميع الأطراف المشاركة في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.
وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبعة في بيان: "ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي تحرك يمكن أن يعرقل مسار الحوار أو يشجع عن حدوث تصعيد جديد".
وبعد مناقشة التطورات الأخيرة في مؤتمر عبر الفيديو، أعرب الوزراء عن "قلقهم الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بتحويل الوضع الحالي إلى أزمة إقليمية، انطلاقاً من لبنان"، وفقاً لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.
وتمت الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي لمجموعة السبع بعد تصاعد الأزمة الأخيرة.
وتصاعدت التوترات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر في بيروت.
وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية
، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".