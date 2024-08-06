آخر تطورات القضية... ما مصير الليبيين المعتقلين في قاعدة عسكرية بجنوب أفريقيا؟

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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السينما والحكاية الفلسطينية
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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https://sarabic.ae/20240806/آخر-تطورات-القضية-ما-مصير-الليبيين-المعتقلين-في-قاعدة-عسكرية-بجنوب-أفريقيا-1091478338.html
آخر تطورات القضية... ما مصير الليبيين المعتقلين في قاعدة عسكرية بجنوب أفريقيا؟
آخر تطورات القضية... ما مصير الليبيين المعتقلين في قاعدة عسكرية بجنوب أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
أرجأت محكمة جنوب أفريقية، الحكم في قضية 95 ليبيا اعتقلوا في معسكر يشتبه بأنه يستخدم للتدريب قبل 10 أيام، لإجراء تحقيقات إضافية، ووجهت إلى الليبيين تهمة انتهاك... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T13:44+0000
2024-08-06T13:44+0000
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وأظهرت مقاطع تلفزيونية عرضتها محطة محلية الرجال الليبيين في آليات للشرطة، وهم يصرخون بالعربية ويرتدون ملابس مدنية وبعضهم كان يرفع بيده شارة السلام. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن البعض رفض العودة إلى الشاحنات المخصصة لإعادتهم إلى زنزاناتهم قائلين إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، وإنهم لا يريدون البقاء في السجن لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ. وقال الليبيون، من خلال مترجم، إنهم يريدون أن تكون عملية المحكمة أسرع حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.بدوره، قال محاميهم إنهم يأملون أن يُسمح لموكليهم بالعودة إلى وطنهم طواعية، بدلاً من ترحيلهم.وفي السياق، أمرت المحكمة بمنع وسائل الإعلام من نشر المزيد من صور للـ 95 مواطنا ليبيا.كما حظرت المحكمة على وسائل الإعلام التحدث إلى أي من المتهمين دون موافقة مسبقة من ممثليهم القانونيين، بسبب احتمال إدلائهم بتصريحات تؤثر على قضيتهم.يذكر أنه في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة نائية في جنوب أفريقيا، وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه بأنه معد للتدريب العسكري.وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت، في بيان رسمي، في وقت سابق، أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا بجمهورية جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، وأبدت حكومة الوحدة الوطنية استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وعلى أن تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.
https://sarabic.ae/20240726/جنوب-أفريقيا-تكشف-ملابسات-اعتقال-95-ليبيا-في-قاعدة-عسكرية-غير-قانونية-1091146876.html
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أخبار ليبيا اليوم, جنوب أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, جنوب أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

آخر تطورات القضية... ما مصير الليبيين المعتقلين في قاعدة عسكرية بجنوب أفريقيا؟

13:44 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / RAJESH JANTILALجيش جنوب أفريقيا
جيش جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / RAJESH JANTILAL
تابعنا عبر
أرجأت محكمة جنوب أفريقية، الحكم في قضية 95 ليبيا اعتقلوا في معسكر يشتبه بأنه يستخدم للتدريب قبل 10 أيام، لإجراء تحقيقات إضافية، ووجهت إلى الليبيين تهمة انتهاك قوانين الهجرة، لكن الشرطة قالت إنهم قد يواجهون تهما أخرى.
وأظهرت مقاطع تلفزيونية عرضتها محطة محلية الرجال الليبيين في آليات للشرطة، وهم يصرخون بالعربية ويرتدون ملابس مدنية وبعضهم كان يرفع بيده شارة السلام.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن البعض رفض العودة إلى الشاحنات المخصصة لإعادتهم إلى زنزاناتهم قائلين إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، وإنهم لا يريدون البقاء في السجن لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ.
وقال الليبيون، من خلال مترجم، إنهم يريدون أن تكون عملية المحكمة أسرع حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

وأضافوا أنه عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا كان كل شيء على ما يرام وفجأة اتهموا بارتكاب مخالفات وأرسلوا إلى السجن، لافتين إلى أنهم "يحصلون على طعام غير حلال" في مركز باربيرتون الإصلاحي.

بدوره، قال محاميهم إنهم يأملون أن يُسمح لموكليهم بالعودة إلى وطنهم طواعية، بدلاً من ترحيلهم.
جيش جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
جنوب أفريقيا تكشف ملابسات اعتقال 95 ليبيا في قاعدة عسكرية "غير قانونية"
26 يوليو, 12:50 GMT
وفي السياق، أمرت المحكمة بمنع وسائل الإعلام من نشر المزيد من صور للـ 95 مواطنا ليبيا.
كما حظرت المحكمة على وسائل الإعلام التحدث إلى أي من المتهمين دون موافقة مسبقة من ممثليهم القانونيين، بسبب احتمال إدلائهم بتصريحات تؤثر على قضيتهم.
يذكر أنه في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة نائية في جنوب أفريقيا، وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه بأنه معد للتدريب العسكري.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت، في بيان رسمي، في وقت سابق، أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا بجمهورية جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، وأبدت حكومة الوحدة الوطنية استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وعلى أن تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.
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