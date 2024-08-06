https://sarabic.ae/20240806/برسالة-مؤثرة-لاعب-أولمبي-جزائري-يعتزل-بسبب-تلقيه-سيلا-من-الشتائم-إثر-إخفاقه-1091459549.html

برسالة مؤثرة... لاعب أولمبي جزائري يعتزل بسبب تلقيه سيلا من "الشتائم" إثر إخفاقه

برسالة مؤثرة... لاعب أولمبي جزائري يعتزل بسبب تلقيه سيلا من "الشتائم" إثر إخفاقه

سبوتنيك عربي

بعد تعرضه للشتائم عقب إقصائه، أمس الاثنين، من منافسات أولمبياد باريس 2024، قرر البطل الجزائري في رياضة رمي القرص، أسامة خنوسي، الاعتزال النهائي في سن الـ25. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T08:45+0000

2024-08-06T08:45+0000

2024-08-06T08:45+0000

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وجاء هذا بعد ساعات من توديع خنوسي لأولمبياد باريس، بعد خروجه من الدور الأول من منافسات رمي القرص.وكتب البطل الجزائري رسالة مؤثرة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن انتهاء مشواره الرياضي في رمي القرص.وحسب خنوسي، فقد تأثر كثيرا بالشتائم التي تلقاها، عقب إقصائه من الدور الأول من الأولمبياد بعد 3 محاولات فاشلة.وأتم بطل الجزائر بالقول: "الحمد لله.. شكرا على كل من ساندني في مشواري الرياضي، واليوم قررت أن تكون آخر منافسة لي".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خنوسي، حيث عبروا عن تأثرهم بهذا القرار، وأدانوا تعرضه إلى الشتائم.وكان أسامة خنوسي قد حطم في يناير/ كانون الثاني الماضي، رقمه القياسي الوطني في رمي القرص، برمية قدرها 63.43 متر، خلال التجمع الدولي لألعاب القوى الذي أقيم في العاصمة المجرية بودابست والذي سمح له بالفوز بالمركز الأول.وبذلك قد حسّن رقمه القياسي الشخصي السابق الذي كان بحوزته، برمية قدرها 62.95 متر، حققها خلال تجمع دولي سابق في المجر. كما سبق لبطل الجزائر تسجيل رقم سابق في يونيو/ حزيران 2023 برمية قدرها 61.78 متر، في التجمع الدولي لمدينة "فاسبرام" المجرية.

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