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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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السينما والحكاية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20240806/برسالة-مؤثرة-لاعب-أولمبي-جزائري-يعتزل-بسبب-تلقيه-سيلا-من-الشتائم-إثر-إخفاقه-1091459549.html
برسالة مؤثرة... لاعب أولمبي جزائري يعتزل بسبب تلقيه سيلا من "الشتائم" إثر إخفاقه
برسالة مؤثرة... لاعب أولمبي جزائري يعتزل بسبب تلقيه سيلا من "الشتائم" إثر إخفاقه
سبوتنيك عربي
بعد تعرضه للشتائم عقب إقصائه، أمس الاثنين، من منافسات أولمبياد باريس 2024، قرر البطل الجزائري في رياضة رمي القرص، أسامة خنوسي، الاعتزال النهائي في سن الـ25. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T08:45+0000
2024-08-06T08:45+0000
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وجاء هذا بعد ساعات من توديع خنوسي لأولمبياد باريس، بعد خروجه من الدور الأول من منافسات رمي القرص.وكتب البطل الجزائري رسالة مؤثرة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن انتهاء مشواره الرياضي في رمي القرص.وحسب خنوسي، فقد تأثر كثيرا بالشتائم التي تلقاها، عقب إقصائه من الدور الأول من الأولمبياد بعد 3 محاولات فاشلة.وأتم بطل الجزائر بالقول: "الحمد لله.. شكرا على كل من ساندني في مشواري الرياضي، واليوم قررت أن تكون آخر منافسة لي".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خنوسي، حيث عبروا عن تأثرهم بهذا القرار، وأدانوا تعرضه إلى الشتائم.وكان أسامة خنوسي قد حطم في يناير/ كانون الثاني الماضي، رقمه القياسي الوطني في رمي القرص، برمية قدرها 63.43 متر، خلال التجمع الدولي لألعاب القوى الذي أقيم في العاصمة المجرية بودابست والذي سمح له بالفوز بالمركز الأول.وبذلك قد حسّن رقمه القياسي الشخصي السابق الذي كان بحوزته، برمية قدرها 62.95 متر، حققها خلال تجمع دولي سابق في المجر. كما سبق لبطل الجزائر تسجيل رقم سابق في يونيو/ حزيران 2023 برمية قدرها 61.78 متر، في التجمع الدولي لمدينة "فاسبرام" المجرية.
https://sarabic.ae/20240805/الجزائر-تحرز-أول-ميدالية-ذهبية-للعرب-في-أولمبياد-باريس-2024-1091429393.html
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رياضة, منوعات, الجزائر, الأخبار
رياضة, منوعات, الجزائر, الأخبار

برسالة مؤثرة... لاعب أولمبي جزائري يعتزل بسبب تلقيه سيلا من "الشتائم" إثر إخفاقه

08:45 GMT 06.08.2024
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . perventsev
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تابعنا عبر
بعد تعرضه للشتائم عقب إقصائه، أمس الاثنين، من منافسات أولمبياد باريس 2024، قرر البطل الجزائري في رياضة رمي القرص، أسامة خنوسي، الاعتزال النهائي في سن الـ25.
وجاء هذا بعد ساعات من توديع خنوسي لأولمبياد باريس، بعد خروجه من الدور الأول من منافسات رمي القرص.
وكتب البطل الجزائري رسالة مؤثرة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن انتهاء مشواره الرياضي في رمي القرص.
وحسب خنوسي، فقد تأثر كثيرا بالشتائم التي تلقاها، عقب إقصائه من الدور الأول من الأولمبياد بعد 3 محاولات فاشلة.

وقال: "باش تلحقو تسبوني بأمي عيب عليكم (أن يصل الأمر أن تشتموا والدتي، فهذا عيب)"، وأضاف: "عند الله تلتقي الخصوم، وحسبي الله ونعم الوكيل".

علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
مجتمع
الجزائر تحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد باريس 2024
أمس, 08:51 GMT
وأتم بطل الجزائر بالقول: "الحمد لله.. شكرا على كل من ساندني في مشواري الرياضي، واليوم قررت أن تكون آخر منافسة لي".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خنوسي، حيث عبروا عن تأثرهم بهذا القرار، وأدانوا تعرضه إلى الشتائم.
وكان أسامة خنوسي قد حطم في يناير/ كانون الثاني الماضي، رقمه القياسي الوطني في رمي القرص، برمية قدرها 63.43 متر، خلال التجمع الدولي لألعاب القوى الذي أقيم في العاصمة المجرية بودابست والذي سمح له بالفوز بالمركز الأول.
وبذلك قد حسّن رقمه القياسي الشخصي السابق الذي كان بحوزته، برمية قدرها 62.95 متر، حققها خلال تجمع دولي سابق في المجر.
كما سبق لبطل الجزائر تسجيل رقم سابق في يونيو/ حزيران 2023 برمية قدرها 61.78 متر، في التجمع الدولي لمدينة "فاسبرام" المجرية.
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