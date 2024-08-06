بعد التوقيع مع شركة خاصة.. "السورية للطيران" تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها خلال شهر ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/بعد-التوقيع-مع-شركة-خاصة-السورية-للطيران-تتعهد-بإضافة-20-طائرة-جديدة-لأسطولها-خلال-شهر--1091474316.html
بعد التوقيع مع شركة خاصة.. "السورية للطيران" تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها خلال شهر ... فيديو
بعد التوقيع مع شركة خاصة.. "السورية للطيران" تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها خلال شهر ... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للخطوط الجوية السورية، حاتم كباس، أن قطاع الطيران السوري تمكن من تغطية المنطقة العربية والطائرات السورية باتت تصل إلى معظم البلدان كـ "جمهورية... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T12:28+0000
2024-08-06T12:29+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091474129_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_af24fa5b65a2551df86d7f33d306880b.jpg
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، لفت مدير "السورية للطيران"، المشغل الجوي الحكومي في البلاد، إلى أن التشغيل يتعلق بالناحية الاقتصادية فقط، فبعد عودة العلاقات مع العديد من الدول العربية كان المطلب الأول إعادة تفعيل الرحلات الجوية وتم الحصول على الموافقة من العديد من الدول بفتح مكاتب المؤسسة رغم وجود العديد من الصعوبات بحكم العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا.شركة خاصة لتطوير الخطوط السوريةوكشف المدير العام للخطوط الجوية السورية، عن توقيع عقد مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يبدأ العمل خلال شهر".وأوضح كباس أن العقد مع الشركة الخاصة ينطوي على عمليات التخطيط والتنظيم من خلال زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات لوجستية أرضية جديدة، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود التي وردت في العقد الموقع معها.20 طائرة جديدةكما كشف مدير "السورية للطيران" في حديثه لـ "سبوتنيك" عن أن حجم الاستثمار يصل لنحو 370 مليون دولار.وبحسب كباس، فإن الخطوط الجوية السورية ستحتفظ باسمها "السورية للطيران" وشعارها، كما ستحافظ المؤسسة على كل ما يتعلق بدلالتها على اعتبار أن دور الشركة الخاصة هو الإدارة فقط، مبينا أن التغير سيطال فقط الإدارة ولا يعني أبدا أن "السورية للطيران" يمكن أن تصبح ملكا للقطاع الخاص بأي حال من الأحوال، بمعنى أن الشركة الخاصة هي التي ستدير التطوير والتنظيم والاستثمار في كل الأمور المتعلقة بالطيران وفق ما ينص عليه العقد.ووفقا لمدير "السورية للطيران"، فإن أبرز ما يتضمنه العقد الموقع مع الشركة، هو زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ 20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً، وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، كما سيتم إنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، وتحديث المعدات الأرضية بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليون دولار".وبين كباس أن حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات الكلية وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من فترة الاستثمار إلى 37،5% من الإيرادات.طائرات معطلة على أرض المطاروبين مدير "السورية للطيران" أن مؤسسته تمتلك عددا من الطائرات لكنها متوقفة عن العمل في أرض المطار بسبب الأعطال التي لم يتم إصلاحها نتيجة صعوبة شحن قطع التبديل بسبب العقوبات الغربية التي تمنع التعامل مع سوريا.وحول عودة الرحلات الداخلية بين المحافظات السورية، قال كباس: "تم إيقاف الرحلات لمحافظة القامشلي بشكل مؤقت أما بالنسبة لمطاري اللاذقية وحلب فلا يوجد طلب عليها أبداً ولكن هناك خطة لإعادة تشغيل الرحلات الخارجية من مطاري حلب واللاذقية وفق الحاجة المطلوبة"."العقوبات الغربية تضغط المقاطع"وأضاف مدير "السورية للطيران": "تم تشغيل رحلة ثانية إلى الرياض بناء على زيادة الطلب، وخصوصا أن تشغيل رحلات إلى الرياض يسهل على الجالية السورية زيارة وطنهم، باعتبار أن هناك الكثير منهم كانوا يضطرون إلى العبور عبر دولة ثالثة للوصول إلى سوريا"، كاشفا أنه يتم العمل حاليا على فتح رحلات أخرى إضافية إلى السعودية بما يتوافق مع القدرة التشغيلية للطائرات التابعة للشركة السورية للطيران.وأوضح كباس أن "السورية للطيران" تشغل عمليا أربع رحلات يوميا، لافتا إلى أن فتح رحلات جديدة مرتبط بالجانب الفني للطائرات وقدرتها التشغيلية، وأيضا في زيادة عددها.الوقود يعرقل مقطع (سوريا/ البحرين)وأشار المدير العام للخطوط الجوية السورية إلى أنه "تمت الموافقة على تسيير الرحلات مع مملكة البحرين، كما تم تجهيز كافة المتطلبات اللوجستية، لكن المشكلة الوحيدة التي ما زالت تعرقل العمل على هذا المقطع تتمثل في تزويد الطائرات السورية بالوقود وهو أمر لا يزال عالقا بحكم أن الشركات التي تعمل في البحرين أجنبية سواء كانت أوروبية أو أميركية، وبحكم العقوبات على سوريا فهي تمتنع عن تزويدنا بالوقود".وبين كباس أن السفارة السورية تتواصل مع حكومة المنامة، وهنالك وعود بحل المشكلة قريبا تمهيدا للمباشرة بتسيير رحلات الطيران بين البلدين.لا تجهيزات من البحرين والسعوديةوحول ما تم تداوله حول نية دولة البحرين والسعودية تجهيز طائرات نقل ركاب لإرسالها إلى سوريا، نفى مدير "السورية للطيران" بشدة الأخبار المتداولة عن الموضوع، مؤكداً أن هذه الشائعات غير صحيحة، معتبرا أنها محاولة للتشويش على عملية عودة التشغيل بين البلدين.وألمح كباس إلى أنه لا يوجد أي تواصل بين الطرفين، نظرا لما ينطوي عليه من خصوصية، ناهيك عن أنه مستحيل ما لم يتم رفع العقوبات الغربية الجائرة على سوريا.وأضاف مدير "السورية للطيران": "حتى الطائرتين المتوقفتين في السعودية فإن عودتهما مستحيلة وهما غير صالحتين للعمل بسبب قدمهما وأعطالهما".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091474129_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_86c464eacc1298b4334b93518b089277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

بعد التوقيع مع شركة خاصة.. "السورية للطيران" تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها خلال شهر ... فيديو

12:28 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 12:29 GMT 06.08.2024)
© Sputnik . Shams Molhemشركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
شركة لتشغيل السورية للطيران خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
أكد المدير العام للخطوط الجوية السورية، حاتم كباس، أن قطاع الطيران السوري تمكن من تغطية المنطقة العربية والطائرات السورية باتت تصل إلى معظم البلدان كـ "جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والإمارات العربية، والكويت، والمملكة العربية السعودية"، ومن إلى "البحرين" قريباً.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، لفت مدير "السورية للطيران"، المشغل الجوي الحكومي في البلاد، إلى أن التشغيل يتعلق بالناحية الاقتصادية فقط، فبعد عودة العلاقات مع العديد من الدول العربية كان المطلب الأول إعادة تفعيل الرحلات الجوية وتم الحصول على الموافقة من العديد من الدول بفتح مكاتب المؤسسة رغم وجود العديد من الصعوبات بحكم العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا.

شركة خاصة لتطوير الخطوط السورية

وكشف المدير العام للخطوط الجوية السورية، عن توقيع عقد مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يبدأ العمل خلال شهر".
© Sputnik . Shams Molhemشركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
شركة لتشغيل السورية للطيران خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
شركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
© Sputnik . Shams Molhem
وأوضح كباس أن العقد مع الشركة الخاصة ينطوي على عمليات التخطيط والتنظيم من خلال زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات لوجستية أرضية جديدة، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود التي وردت في العقد الموقع معها.

20 طائرة جديدة

كما كشف مدير "السورية للطيران" في حديثه لـ "سبوتنيك" عن أن حجم الاستثمار يصل لنحو 370 مليون دولار.
وبحسب كباس، فإن الخطوط الجوية السورية ستحتفظ باسمها "السورية للطيران" وشعارها، كما ستحافظ المؤسسة على كل ما يتعلق بدلالتها على اعتبار أن دور الشركة الخاصة هو الإدارة فقط، مبينا أن التغير سيطال فقط الإدارة ولا يعني أبدا أن "السورية للطيران" يمكن أن تصبح ملكا للقطاع الخاص بأي حال من الأحوال، بمعنى أن الشركة الخاصة هي التي ستدير التطوير والتنظيم والاستثمار في كل الأمور المتعلقة بالطيران وفق ما ينص عليه العقد.
© Sputnik . Shams Molhemشركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
شركة لتشغيل السورية للطيران خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
شركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
© Sputnik . Shams Molhem
ووفقا لمدير "السورية للطيران"، فإن أبرز ما يتضمنه العقد الموقع مع الشركة، هو زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ 20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً، وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، كما سيتم إنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، وتحديث المعدات الأرضية بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليون دولار".
وبين كباس أن حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات الكلية وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من فترة الاستثمار إلى 37،5% من الإيرادات.

طائرات معطلة على أرض المطار

وبين مدير "السورية للطيران" أن مؤسسته تمتلك عددا من الطائرات لكنها متوقفة عن العمل في أرض المطار بسبب الأعطال التي لم يتم إصلاحها نتيجة صعوبة شحن قطع التبديل بسبب العقوبات الغربية التي تمنع التعامل مع سوريا.
© Sputnik . Shams Molhemشركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
شركة لتشغيل السورية للطيران خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
شركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
© Sputnik . Shams Molhem
وحول عودة الرحلات الداخلية بين المحافظات السورية، قال كباس: "تم إيقاف الرحلات لمحافظة القامشلي بشكل مؤقت أما بالنسبة لمطاري اللاذقية وحلب فلا يوجد طلب عليها أبداً ولكن هناك خطة لإعادة تشغيل الرحلات الخارجية من مطاري حلب واللاذقية وفق الحاجة المطلوبة".

"العقوبات الغربية تضغط المقاطع"

وأضاف مدير "السورية للطيران": "تم تشغيل رحلة ثانية إلى الرياض بناء على زيادة الطلب، وخصوصا أن تشغيل رحلات إلى الرياض يسهل على الجالية السورية زيارة وطنهم، باعتبار أن هناك الكثير منهم كانوا يضطرون إلى العبور عبر دولة ثالثة للوصول إلى سوريا"، كاشفا أنه يتم العمل حاليا على فتح رحلات أخرى إضافية إلى السعودية بما يتوافق مع القدرة التشغيلية للطائرات التابعة للشركة السورية للطيران.
© Sputnik . Shams Molhemشركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
شركة لتشغيل السورية للطيران خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
شركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
© Sputnik . Shams Molhem
وأوضح كباس أن "السورية للطيران" تشغل عمليا أربع رحلات يوميا، لافتا إلى أن فتح رحلات جديدة مرتبط بالجانب الفني للطائرات وقدرتها التشغيلية، وأيضا في زيادة عددها.

الوقود يعرقل مقطع (سوريا/ البحرين)

وأشار المدير العام للخطوط الجوية السورية إلى أنه "تمت الموافقة على تسيير الرحلات مع مملكة البحرين، كما تم تجهيز كافة المتطلبات اللوجستية، لكن المشكلة الوحيدة التي ما زالت تعرقل العمل على هذا المقطع تتمثل في تزويد الطائرات السورية بالوقود وهو أمر لا يزال عالقا بحكم أن الشركات التي تعمل في البحرين أجنبية سواء كانت أوروبية أو أميركية، وبحكم العقوبات على سوريا فهي تمتنع عن تزويدنا بالوقود".
© Sputnik . Shams Molhemشركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
شركة لتشغيل السورية للطيران خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
شركة لتشغيل "السورية للطيران" خلال شهر تتعهد بإضافة 20 طائرة جديدة لأسطولها
© Sputnik . Shams Molhem
وبين كباس أن السفارة السورية تتواصل مع حكومة المنامة، وهنالك وعود بحل المشكلة قريبا تمهيدا للمباشرة بتسيير رحلات الطيران بين البلدين.

لا تجهيزات من البحرين والسعودية

وحول ما تم تداوله حول نية دولة البحرين والسعودية تجهيز طائرات نقل ركاب لإرسالها إلى سوريا، نفى مدير "السورية للطيران" بشدة الأخبار المتداولة عن الموضوع، مؤكداً أن هذه الشائعات غير صحيحة، معتبرا أنها محاولة للتشويش على عملية عودة التشغيل بين البلدين.
وألمح كباس إلى أنه لا يوجد أي تواصل بين الطرفين، نظرا لما ينطوي عليه من خصوصية، ناهيك عن أنه مستحيل ما لم يتم رفع العقوبات الغربية الجائرة على سوريا.
وأضاف مدير "السورية للطيران": "حتى الطائرتين المتوقفتين في السعودية فإن عودتهما مستحيلة وهما غير صالحتين للعمل بسبب قدمهما وأعطالهما".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة12:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала