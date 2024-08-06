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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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29 د
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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مساحة حرة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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08:47 GMT
13 د
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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https://sarabic.ae/20240806/بعد-زيارة-شويغو-إلى-طهران-خبير-ضرب-إيران-بمشاركة-من-الولايات-المتحدة-سيؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1091473095.html
بعد زيارة شويغو إلى طهران.. خبير: ضرب إيران بمشاركة من الولايات المتحدة سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
بعد زيارة شويغو إلى طهران.. خبير: ضرب إيران بمشاركة من الولايات المتحدة سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون الروسية، محمد سيف الدين، أن "زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران تحمل رسالة مفادها أن ضرب إيران بشكل مباشر أو عبر أي... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T12:13+0000
2024-08-06T12:13+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأوضح سيف الدين خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "سبوتنيك" أن روسيا تضع خطا أحمرا تحت هذا الاحتمال، كما أنّها جاءت في توقيت حسّاس ودقيق جدا، مضيفا أن "الزيارة تزامنت مع انتظار الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، وعليه يمكن وضع هذه الزيارة في إطار مساندة روسيا لإيران".كما كشف سيف الدين أنه "تم تسريع زيارة شويغو إلى طهران لسببين أساسيين، الأول تقني ويتمثل في ضرورة مساعدة إيران في الشؤون المرتبطة بالحرب في ظل المخاطر العالية من اندلاع مواجهة بين إيران وإسرائيل، أما الثاني وهو سبب سياسي مرتبط باستهداف رموز محور المقاومة في المنطقة".وكان قد وصل، يوم أمس، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى طهران والتقى بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كما أجرى محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية علي أكبر أحمديان.
https://sarabic.ae/20240806/إعلام-إيران-تتحضر-لشن-هجوم-وشيك-على-إسرائيل-1091456107.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

بعد زيارة شويغو إلى طهران.. خبير: ضرب إيران بمشاركة من الولايات المتحدة سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

12:13 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري (يسار) في حفل الاستقبال في مطار طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري (يسار) في حفل الاستقبال في مطار طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد الخبير في الشؤون الروسية، محمد سيف الدين، أن "زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران تحمل رسالة مفادها أن ضرب إيران بشكل مباشر أو عبر أي مواجهة تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".
وأوضح سيف الدين خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "سبوتنيك" أن روسيا تضع خطا أحمرا تحت هذا الاحتمال، كما أنّها جاءت في توقيت حسّاس ودقيق جدا، مضيفا أن "الزيارة تزامنت مع انتظار الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، وعليه يمكن وضع هذه الزيارة في إطار مساندة روسيا لإيران".
كما كشف سيف الدين أنه "تم تسريع زيارة شويغو إلى طهران لسببين أساسيين، الأول تقني ويتمثل في ضرورة مساعدة إيران في الشؤون المرتبطة بالحرب في ظل المخاطر العالية من اندلاع مواجهة بين إيران وإسرائيل، أما الثاني وهو سبب سياسي مرتبط باستهداف رموز محور المقاومة في المنطقة".
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
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06:36 GMT

وأشار إلى أن "تطور العلاقات بين البلدين جار منذ زمن، وهذه الزيارة جاءت لتتويج الشراكة الاسترايجية بين موسكو وطهران والتي سيعلن عنها قريبًا"، مضيفا أن "هذا التعاون سيؤدي إلى تحسين اقتصاد البلدين، إضافة إلى تعاون بيوسياسي يضمن الأمن من بحر القزوين وصولًا إلى البحر الاسود، كما أن هذا التعاون سيؤدي إلى دعم روسي كبير لإيران حتى في الأمم المتحدة".

وكان قد وصل، يوم أمس، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى طهران والتقى بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كما أجرى محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية علي أكبر أحمديان.
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